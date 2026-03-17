Nava care transportă trupele americane de elită în Orientul Mijlociu a fost văzută în apropiere de Singapore

O navă americană de război a fost văzută în largul coastei statului Singapore (imagine cu titlu de prezentare). Foto: Getty Images

O navă de război a Marinei SUA, despre care se crede că transportă mii de pușcași marini și marinari în Orientul Mijlociu, se apropia, marţi, de strâmtoarea Malacca, în largul coastei statului Singapore, notează CNN.

Nava USS Tripoli se apropia de Singapore, la marginea sud-vestică a Mării Chinei de Sud, marți dimineață, conform datelor de urmărire AIS. Navele Marinei SUA se deplasează adesea cu transponderele AIS dezactivate. Dezvăluirea pozițiilor lor în timp ce tranzitează zone cu trafic maritim intens, cum ar fi apele din jurul statului Singapore, permite operațiuni mai sigure.

Nava Tripoli ar transporta trupe din Unitatea Expediționară 31 a Pușcașilor Marini (MEU) cu sediul în Okinawa, o forță de răspuns rapid formată din 2.200 de oameni, după ce Pentagonul a ordonat desfășurarea unității, potrivit a trei oficiali familiarizați cu planurile.

Oficialii au declarat pentru CNN că unitatea va fi trimisă în Orientul Mijlociu, fără a dezvălui exact unde va fi desfășurată sau la ce va fi folosită.

Ce sunt trupele MEU

O unitate de luptă multinațională (MEU) este formată din patru elemente: comandă, luptă terestră, luptă aeriană și luptă logistică. Unitățile MEU au fost de obicei folosite pentru misiuni precum evacuări și operațiuni amfibii care necesită mișcări de la navă la țărm, cum ar fi raiduri și asalturi. De asemenea, au componente de luptă terestră și aeriană, iar unele unități sunt antrenate pentru operațiuni speciale.

Site-ul marinetraffic.com a indicat prezenţa „nave de război americane nespecificate” care a plecat din Okinawa pe 11 martie, a traversat Marea Chinei de Sud și s-a apropiat de Singapore marți dimineață, cu o viteză de aproximativ 35 km/h.

Cu baza în Sasebo, Japonia, nava Tripoli, lungă de aproape 257 de metri și cu o greutate 45.000 de tone, este în esență un mic portavion și transportă avioane de vânătoare stealth F-35 și transportoare MV-22 Osprey, precum și ambarcațiuni de debarcare pentru transportul trupelor la țărm.