România investește în transportul aerian. Noul terminal de pe aeroportul Constanța a intrat în funcțiune

Aeroportul Mihail Kogălniceanu a deschis o aerogară nouă, la standarde internaționale. Foto: Aeroportul Mihail Kogălniceanu

România continuă să facă investiții majore în infrastructură și să-și extindă capacitățile aeroportuare pentru mai multă mobilitate națională și internațională. După inaugurarea terminalului de la Craiova, astăzi Aeroportul Mihail Kogălniceanu a deschis o aerogară nouă, la standarde internaționale. Cu această ocazie, Antena 3 CNN a organizat la Constanța conferința „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare”, eveniment care a adus informații extrem de utile, în exclusivitate, de la lideri ai industriei, decidenți și specialiști.

La finalul conferinței, Sorin Manda, director general al Aeroportului Internațional Craiova și prim-vicepreședinte AAR, a apreciat investiția realizată la Constanța și a subliniat valoarea proiectelor aeroportuare pentru dezvoltarea regională.

„Noul terminal este un terminal care îndeplinește toate standardele pe care ar trebui să le îndeplinească, atât din punct de vedere al arhitecturii, al fluxurilor, dar și al tuturor facilităților, capabilităților pe care le dispune din punct de vedere al securității, din punct de vedere al siguranței. Vreau pe această cale să-i felicit pe directorii Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu pentru implicarea pe care au avut-o. Nu mulți le-au dat șanse. Nu mulți au crezut că este nevoie de un aeroport sau de un asemenea aeroport, dar eu vă spun că timpul va fi de partea lor și îi va face câștigători.

Același lucru s-a întâmplat și la Craiova. Întotdeauna am avut aceeași situație în care este prea mare, este prea… nu știu cum, dar ușor-ușor lucrurile accelerează. Același lucru se va întâmpla și la Constanța, din ce în ce mai mulți pasageri vor face foarte util acest terminal.”

Sorin Manda a mai subliniat importanța colaborării autorităților pentru succesul aeroporturilor.

„Avantajul pentru noi este că suntem singuri într-o arie de captare foarte mare. Suntem la vreo 200 și ceva de kilometri de București, ceea ce ne conferă o arie foarte mare de captare, peste 3 milioane de pasageri, și cred că cel mai important lucru pe care îl avem noi la Craiova, sau în zona Olteniei, lucru pe care l-am spus și în speech-ul de la inaugurare, este că la noi toată lumea trage pentru dezvoltare. Vorbim de Consiliul Județean, vorbim de Primărie, vorbim de celelalte Consilii Județene, vorbim de camerele de comerț, vorbim de tot ceea ce înseamnă industrie, toți tragem pentru dezvoltare. Același lucru se va întâmpla și aici, când toată lumea se va pune la masă, va înțelege că aeroportul se ocupă doar de partea de infrastructură, iar celelalte autorități vor trebui să vină să ajute.”