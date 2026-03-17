Viktor Orban îl șantajează pe Zelenski pentru ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE: „Nu primim petrol, nu primiți bani”

Ucraina nu are în prezent nicio opțiune viabilă pentru a putea înlocui golul financiar provocat de blocarea pachetului UE de ajutor financiar. Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, într-un clip postat pe rețeaua socială X, că dacă Ucraina vrea să primească ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE trebuie să repare conducta Drujba și să permită petrolului rusesc să ajungă în Ungaria. Prim-ministrul de la Budapesta l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că a orchestrat o blocadă a petrolului cu scopul de a influența alegerile din Ungaria în favoarea partidului Tisza.

„Fără petrol, nu primiți bani. În urmă cu câteva minute am avut o discuție cu președintele Consiliului European și cu premierul Slovaciei, Robert Fico, despre blocada ucraineană a petrolului.

Am explicat foarte clar că poziția Ungariei rămâne neschimbată. Dacă președintele Zelenski vrea să-și primească banii de la Bruxelles, atunci trebuie să redeschidă conducta prieteniei (Drujba n.red). Săptămâna trecută, ucrainenii au refuzat să îi primească pe experții noștri, deși i-am trimis acolo.

Nu participă la discuții. De fapt, admit deschis că nu au nicio intenție să permită ca petrolul ieftin rusesc să ajungă în Ungaria.

Mi se pare că se folosesc de această blocadă pentru a interveni în alegerile din Ungaria în favoarea partidului Tisza. Din acest motiv, situația este extrem de simplă: nu primim petrol, nu primiți bani”, a spus premierul Ungariei.

No oil deliveries? No money. It's that simple. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 17, 2026

Ucraina nu are în prezent nicio opțiune viabilă pentru a putea înlocui golul financiar provocat de blocarea, de către Ungaria lui Orban, a pachetului UE de ajutor financiar în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțele de care dispune în prezent Kievul pot menține Ucraina „pe linia de plutire” până la sfârșitul acestei primăveri, potrivit experților consultați de Kiev Independent.

Budapesta a blocat acest împrumut, după ce a acuzat Kievul că blochează deliberat progresul în repararea infrastructurii pentru a provoca o criză energetică în Ungaria.

Conducta este scoasă din funcțiune din ianuarie, în urma unui presupus atac rusesc. Potrivit ministrului ucrainean al Energiei, „cea mai mare parte a echipamentelor interne ale conductei, mai mulţi senzori şi alte echipamente în interiorul conductei au fost avariate de temperaturile ridicate” provocate de incendiu, iar „avariile nu sunt vizibile din exterior”.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, că Ucraina și-a dat acordul pentru inspecții și lucrări de restabilre a conductei Drujba pentru reluarea aprovizionării cu petrol rusesc a Ungariei și Slovaciei.