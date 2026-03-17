Restricţii de circulaţie pe Valea Oltului, din cauza unor lucrări. Ce vehicule sunt interzise pe acest sector de drum

DRDP Craiova a anunţat, marţi, că a demarat lucrări pe Valea Oltului, pentru creșterea siguranței participanților la trafic. Prin urmare, pe acest sector de drum, circulația este restricționată de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30, iar accesul vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este interzis.

"Au început lucrările pe DN7 – Valea Oltului

Începând de astăzi, au demarat lucrările pe DN7, în zona Valea Oltului, intervenții esențiale pentru creșterea siguranței participanților la trafic.

Lucrările constau în:

montarea plaselor de protecție;

instalarea barierelor de retenție;

rănguirea și curățarea versanților;

defrișarea arborilor cu risc de prăbușire pe partea carosabilă.

Toate aceste intervenții au rolul de a preveni incidentele și de a asigura condiții de circulație mai sigure pe acest sector de drum național intens tranzitat. În cursul zilei de ieri, au fost realizate lucrările premergătoare, respectiv montarea semnalizării rutiere temporare în mai multe puncte de pe drumurile naționale și autostrăzi, pentru informarea participanților la trafic", a informat DRDP Craiova.

Ce restricţii de trafic sunt pe Valea Oltului

"Începând de astăzi, lucrările se desfășoară efectiv în teren, iar circulația este restricționată conform următorului program:

Luni – Sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30

Este interzis accesul vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe sectorul de drum afectat de lucrări.

Pe timpul zilei, în zonele de lucru, este posibil ca circulația să fie temporar întreruptă pentru aproximativ 15 minute, în funcție de tipul intervențiilor, urmând ca apoi traficul să fie permis alternativ, pe fiecare sens de mers, în reprize de aproximativ 10 minute.

Rugăm conducătorii auto:

să respecte semnalizarea rutieră instituită;

să respecte restricțiile de circulație;

să adapteze viteza și să manifeste prudență în zonele de lucru

Pe durata desfășurării lucrărilor, acțiunile din teren beneficiază de sprijinul Poliției Rutiere, care este prezentă pentru asigurarea fluenței traficului și prevenirea eventualelor blocaje, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții cât mai bune pentru toți participanții la trafic", au mai comunicat autorităţile.