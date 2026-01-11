Erich von Daniken, părintele teoriilor conspiraționiste cu extratereștri care i-ar fi creat și ghidat pe oameni, a murit la 90 de ani

1 minut de citit Publicat la 17:01 11 Ian 2026 Modificat la 17:47 11 Ian 2026

Scriitorul elvețian Erich von Daniken a murit la vârsta de 90 de ani. Foto: Getty Images

7Scriitorul elveţian Erich von Daniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereştri, a murit la vârsta de 90 de ani. Vestea decesului a fost confirmată de membrii familiei sale, notează Agerpres, care citează DPA.

Conform agenției germane, scriitorul a încetat din viaţă sâmbătă, după o scurtă spitalizare, la Unterseen, în apropiere de capitala elveţiană Berna.

Autorul de best seller-uri, Daniken a scris zeci de cărţi având în centru ceea ce el considera a fi urme ale extratereştrilor pe Pământ.

Cartea sa, "Amintiri despre viitor", a fost tradusă și publicată în România încă din perioada comunistă, bucurându-se de un mare succes.

Printre altele, el a susținut teoria că piramidele din Egipt au fost construite cu ajutorul extratereştrilor.

Pe canalul său de YouTube, scriitorul a ţinut numeroase prelegeri despre vizitatori din spaţiu în antichitate, pe care oamenii din acea vreme i-ar fi considerat zei.

Erich von Daniken a interpretat pasaje biblice drept relatări ale vizitelor făcute de extratereștri pe Pământ

El a invocat, de asemenea, presupusa existenţă, la extratereştri, a aceloraşi organe sexuale ca şi la oameni, aspect menit să susțină teoria că pământenii sunt, la origine, un experiment genetic al civilizațiilor avansate din univers.

În 1968, în primii ani ai erei spaţiale, a fost publicată prima sa carte, intitulată "Carele zeilor? Mistere nerezolvate ale trecutului".

În respectivul volum, el a interpretat misterele umanităţii - între care geoglifele de la Nazca (Peru, America Latină) - drept dovezi ale vizitelor efectuate de extratereștri pe Pământ.

Von Daniken a interpretat și Biblia în cheie extraterestră, considerând relatarea profetului Ezechiel despre apariţia lui Dumnezeu pe Muntele Sinai drept aterizarea unei nave spaţiale.

Von Daniken a fost autodidact.

A lucrat ca bucătar, chelner, barman şi hotelier, iar pe parcursul vieții sale, timp de decenii, s-a dedicat studiului documentelor şi cărţilor şi a întreprins sute de călătorii, adesea aventuroase, pentru a documenta presupusele urme ale extratereştrilor pe Pământ.