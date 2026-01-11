Șefa CAB: „Se încearcă preluarea controlului puterii judecătorești printr-un plan matematic și cinic”. Ce spune despre Nicușor Dan

Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Președinta Curții de Apel București a vorbit duminică, la Ora de Foc, despre "existența unui plan matematic" de preluare a controlului puterii judecătorești de către puterea politică și i-a reproșat președintelui Nicușor Dan că face rău sistemului de justiție atunci când afirmă că sistemul judiciar este condus prin presiuni și persecuții.

Declarațiile sale vin în contextul în care zeci de magistrați au fost primiți, luna trecută, la Cotroceni de președintele Dan.

Anterior, Administrația Prezidențială a publicat sute de pagini de sesizări primite de la procurori și judecători care acuză "teroare, presiuni, existența unui sistem de tip recompensă și pedeapsă" în sistem și folosirea Inspecției Judiciare ca instrument de intimidare.

Pe fondul acestor sesizări, președintele a precizat, la momentul respectiv, că dorește un referendum la nivelul corpului magistraților pentru a afla dacă CSM mai reprezintă interesul public.

Declarațiile făcute de Liana Arsenie în dialog cu Oana Zamfir, în continuare.

Liana Arsenie: Există Un plan matematic, riguros, cinic, de preluare a controlului asupra puterii judecătorești

Liana Arsenie: "Pare că se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești. Nu doar pare. Este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii prin controlul puterii judecătorești. Un plan matematic, tehnic și foarte cinic."

Oana Zamfir: "Când vorbim de matematică, ne gândim la președintele țării?

Liana Arsenie: "Când vorbim de plan matematic, ne gândim la rigoare științifică și pare că tot acest plan este unul foarte riguros, organizat, pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoții, folosim imagini care pot să creeze emoții, dar nevoia este reală, de preluare a puterii judecătorești.

În arhitectura statului, Constituția prevede trei puteri, trei piloni pe care după care funcționează statul român. Puterea executivă, puterea legislativă și puterea judecătorească.

Toți acești piloni înseamnă împărțirea puterii și înseamnă un echilibru. Toată puterea dusă într-o singură mână înseamnă dezechilibru, înseamnă dispariția și disoluția statului de drept."

Oana Zamfir: "Adică acest plan aparține uneia dintre celelalte puteri? Acuzați politicul că vrea să în momentul acesta să controleze judecătorii? Sau, din interiorul sistemului de justiție, procurorii vor să aibă control asupra judecătorilor, așa cum au avut în epoca Kovesi - Coldea?"

Liana Arsenie: Există magistrați care, de câte ori se schimbă puterea politică, se duc să discute cu președintele, invocând nevoia de schimbare

Liana Arsenie: "Eu pot doar să constat. Nu pot să fac acuzații. Acuzațiile trebuie să fie făcute în. temeiul dispozițiilor legii și să fie evaluate de către instituțiile autorizate. Pot doar să constat că puterea executivă practic devorează puterea legislativă.

Nu mai avem Parlament care să legifereze și există această nevoie de control asupra puterii judecătorești prin orice mijloace.

Și, în acest sens, constatăm că, de fiecare dată când se schimbă puterea politică, în România există un grup restrâns și nereprezentativ pentru judecători sau pentru procurori, un grup restrâns de judecători și de procurori care merg și acum la președintele Dan, așa cum au mers și la președintele Băsescu, cum au mers și la președintele Iohannis.

Afirmând nevoia de schimbare și de îmbunătățire a sistemului de justiție, practic ei solicită schimbări care să valideze eșecuri personale (...)

Am văzut în materialele care s-au prezentat de-a lungul timpului în această perioadă și prin care se acuză un management abuziv la nivelul Curții de Apel București, că unii dintre colegi, care au pierdut competiții de-a lungul timpului și nu sunt de fapt capabili să își asume eșecul, susțin că eșecul domniilor lor survine pe fondul unui abuz și al unei presiuni exercitate de conducere asupra corpurilor de magistrați."

Oana Zamfir: "Atunci când dați acest exemplu, eu mă pot gândi la domnul Dragoș Călin."

Liana Arsenie: "Domnul Dragoș Călin este unul dintre colegii noștri care acuză presiunea conducerii Curții de Apel București asupra judecătorilor, pentru că în acest fel justifică eșecul de la CSM. Fiecare dintre noi avem capacitatea sau nu de a ne convinge colegii, fiecare dintre noi, fie că suntem judecători de scaun sau că exercităm funcții de conducere, avem sau nu capacitatea de a ne convinge colegii să ne urmeze.

Constat cu extrem de mare dezamăgire că tot ceea ce înseamnă management științific în sistemul judiciar, că tot ceea ce înseamnă leadership, adică această capacitate de a-ți convinge colegii să te urmeze, este etichetat drept abuz, este etichetată drept presiune."

Liana Arsenie: I-aș spune președintelui Dan să se gândească la răul făcut sistemului de justiție când spune că e sistemul e condus prin teroare

Oana Zamfir: "Dumneavoastră sunteți descrisă ca un om care conduce prin teroare."

Liana Arsenie: "Citeam de curând Gustave Le Bon, 'Psihologia mulțimilor', pentru că mi-am amintit unde am văzut aceste tipare, în care creăm mase psihologice critice prin folosirea unor cuvinte extrem de puternice, care creează emoție în ADN-ul poporului român.

Cuvinte cum sunt teroarea, persecuția, frica, abandonul trezesc niște drame trans-generaționale ale persecuției.

Numai că aceste afirmații ale persecuției și ale terorii nu sunt însoțite și nu au fost însoțite de niciun fel de dovezi.

Sunt aici, în fața dumneavoastră, astăzi, pentru că sunt capabilă și doresc să răspund oricăror întrebări, oricât de incomode ar putea să fie acestea. Dar, pe de altă parte, aș dori ca toate aceste aspecte care trezesc emoție să fie și dovedite, să fie și susținute de dovezi."

Oana Zamfir: "Pentru că vorbeam despre cei care s-au întâlnit cu președintele dumneavoastră, ați cerut o astfel de discuție cu președintele țării."

Liana Arsenie: "Am cerut o discuție cu președintele țării, am făcut și o solicitare scrisă. Probabil că agenda domniei sale este încărcată, Urmează, mă gândesc, să fiu și eu primită."

Oana Zamfir: "Ce i-ați spune președintelui?"

Liana Arsenie: "În acest moment, l-aș ruga pe domnul președinte ca atunci când susține că sistemul de justiție este condus prin teroare, când sistemul de justiție este condus prin presiune, că este condus prin persecuție, să se gândească la faptul că răul care se face nu este la adresa acelor magistrați, ci este un rău ce vizează sistemul de justiție în ansamblul său.

Este un rău care șubrezește, care erodează statul de drept. Pentru că, dacă cetățenii nu mai au încredere că hotărârea judecătorească este rezultatul legii și al aplicării legii și al independenței și obiectivității judecătorului, atunci statul de drept este în pericol.

Statul de drept nu este în pericol cu o justiție independentă și imparțială, nu este în pericol cu un corp al judecătorilor puternici. Este în pericol cu un corp cu o putere judecătorească coordonată politic."