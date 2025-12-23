Surse: Cum ar putea să se facă referendumul din Justiție. Varianta luată în calcul de Nicușor Dan

Nicușor Dan a spus că în luna ianuarie va iniția o consultare printre magistrați, sub forma unui referendum. Foto: Presidency.ro

După discuțile publice cu magistrații, Președintele Nicușor Dan a stat față în față și cu mai mulți judecători și procurori care au dorit să discute cu şeful statului despre situaţia din justiţie în mod anonim. Potrivit unor surse, în cadrul întâlnirii informale au fost ridicate probleme majore privind funcționarea sistemului judiciar.

Judecătorii şi procurorii ar fi venit de această dată cu mai multe exemple concrete, inclusiv despre practicile de promovare în rândul magistraţilor sau mecanismele de concurs. Sursele mai spun că s-a menționat că va exista o negociere pe desemnarea viitorilor procurori sefi, dar și că se vor analiza modificări legislative.

Totodată, consultarea tuturor magistraţilor în legătură cu activitatea CSM ar putea să se facă prin plicuri nominale, care vor fi trimise la instanţe şi parchete. Administrația Prezidențială ar urma să trimită direct spre instanțe varianta, nu prin intermediul CSM.

De asemenea, potrivit surselor citate, s-a discutat despre desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), având în vedere activitatea sa de până în prezent.

Totodată, a fost sugerată măsura potrivit căreia magistrații să fie anchetați de DNA dacă este vorba despre corupție.

Între timp, astăzi de la ora 10:00 are loc prima întâlnire a Grupului de lucru înființat la Guvern pentru a rezolva neînțelegerile din sistemul judiciar. Anunțul a fost făcut în exclusivitate la Antena 3 CNN de către premierul Ilie Bolojan.

„Va fi prima întâlnire să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare care țin, ar putea să țină de Guvern, pentru că noi o dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, care se constată că ar îmbunătăți lucrurile, cu semnalele care ne vin din interior și sunt susținute de coaliție, deci de lumea politică, le putem promova, vor fi supuse analizei coaliției, dacă vor fi susținute, pot fi promovate de Guvern printr-un proiect de lege și așa mai departe. Sau Ministerul Justiției care are, spun eu, în România, una dintre cele mai mici posibilități de a se implica în actul de justiție din Europa. Din poziția de membru al CSM, domnul ministru poate să facă anumite propuneri în condițiile în care Curtea Constituțională va declara constituțional proiectul, atunci avem șanse foarte mari să absorbim acești bani”, a declarat Bolojan, luni seara.

Tot astăzi, opoziția se reunește în ședință pentru a discuta despre solicitarea de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Demersul a fost inițiat de grupul PACE din Senat și are nevoie de 155 de semnături din partea senatorilor și deputaților pentru a putea ajunge pe masa Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.

AUR, împreună cu celelalte partide de opoziție și cu parlamentarii neafiliați adună 153 de semnături, așa că ar mai fi nevoie de încă două semnături pentru ca solicitarea să fie depusă. Social-democrații nu vor susține acest demers și nu vor semna.

Inițiatorii îl acuză pe președinte că și-a depășit atribuțiile prevăzute de Constituție, de mediator între puterile statului, iar declarațiile sale și intenția de a organiza un referendum în rândul magistraților reprezintă o ingerință directă în funcționarea sistemului judiciar. Dacă partidele de opoziție ar reuși să strângă numărul necesar de semnături, următorul pas ar fi ca solicitarea de suspendare să fie votată în plenul reunit al Parlamentului, acolo unde trebuie să strângă jumătate plus unu dintre voturi pentru a fi aprobată și pentru a fi declanșat referendum pentru demiterea președintelui.

Președintele Nicușor Dan a spus că în luna ianuarie va iniția o consultare printre magistrați, sub forma unui referendum, pentru a afla dacă CSM acționează în interes public. Dacă va fi așa, discuțiile vor continua în Legislativ, însă dacă dimpotrivă răspunsul va fi că se acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar, şeful statului a precizat că „CSM va trebui să plece de urgență.”