Judecătorii din CSM refuză referendumul propus de Nicușor Dan: "Nu vom tolera nicio formă de ingerință"

Judecătorii din CSM au reacționat dur la declarațiile președintelui Nicușor Dan. FOTO: Getty Images

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat dur, duminică, în urma declarațiilor președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în rândul magistraților.

Secția pentru judecători precizează că referendumul propus de Nicușor Dan nu este prevăzut de dispozițiile legale pentru nicio profesie:

“Exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României.

Referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”, se precizează în comunicat.

Judecătorii din CSM spun că, în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției, “își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”.

Potrivit acestora, doar cooperarea instituțională, “în urma unor analize realizate aplicat și riguros”, este acceptabilă pentru rezolvarea problemelor din justiție:

“România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate.

Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene. Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat”.