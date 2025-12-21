 Nicuşor Dan susţine duminică o declaraţie de presă, după ce a primit de la magistraţi "sute de pagini" cu probleme din justiție

Publicat acum 17 minute

Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie şi înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora. Duminică, Administraîia Prezidenţială ar urma să facă publică şi o sinteză a documentelor primite.

Sâmbătă, Nicuşor Dan a anunţat sâmbătă , într-o postare pe Facebook, că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie.

„Aşa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuţiile cu cei care s-au înscris în audienţă. Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail”, a scris preşedintele.

Nicuşor Dan a precizat că, pentru a asigura confidenţialitatea participanţilor, accesul jurnaliştilor nu va fi permis în sala de discuţii.

”Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferinţe de presä. În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine (n.r. - duminică), fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, subliniază preşedintele.

Odată cu apariţia documentarului Recorder referitor la problemele din Justiţie şi a reacţiilor generate de ancheta jurnalistică, inclusiv a unui document care semnala nereguli în sistemul judiciar semnat de sute de magistraţi, preşedintele Nicuşor Dan i-a invitat pe magistraţii interesaţi la o discuţie, în 22 decembrie. De asemenea, şeful statului spunea că aşteaptă documente de la oamenii din sistemul de justiţie – asumate sau neasumate - pe care promitea să le citească.

CSM a iniţiat consultări în rândurile magistraţilor privind problemele cu care se confruntă.â

De asemenea, în Monitorul Oficial a fost publicată vineri Decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie.