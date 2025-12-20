Nicușor Dan a primit "sute de pagini" de la magistrați. Le va face publice duminică. Consultările vor fi secrete

Nicușor Dan a primit "sute de pagini" de la magistrați. Sursa foto: Facebook / Nicusor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, că a primit "de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție", pe care le va parcurge în acest weekend, urmând ca luni, după "discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență" să revină cu concluzii. Şeful statului a adăugat că "în paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor".

"Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență.

Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.

Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții. Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presä.

În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor", postat Nicuşor Dan pe Facebook.

Luni sunt convocate consultări cu magistraţii

Nicuşor Dan a convocat la Cotroceni, pentru luni, 22 decembrie, magistraţii pentru o discuţie ”fără limită de timp” pe tema problemelor din justiţie aduse în atenţia publică de documentarul Recorder.

Se va discuta, între altele, despre detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii lor în completurile de judecată, despre percepţia asupra independenţei justiţiei, salarizarea şi pensiile judecătorilor, dar şi despre libertatea de exprimare a judecătorilor.

Şeful statului a cerut să i se prezinte documente – asumate sau neasumate – care să documenteze problemele din justiţie şi a promis că va studea hărtiile împreună cu consilierii săi până la momentul întâlnirii.

Preşedintele spunea că a primit multe materiale, adăugând că analiza va dura în jur de două sau trei luni. Şeful statului preciza că, dacă se vor vedea vinovăţii, se va exprima public.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un chestionat online, care poate fi completat până în preziua întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan, care vizează consultarea asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar.