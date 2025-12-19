Nicușor Dan, înaintea întâlnirii cu magistrații: În numirea șefului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele este spectator

Nicușor Dan a declarat că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „preşedintele nu are absolut niciun rol”. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață, la finalul reuniunii Consiliului European, că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „preşedintele nu are absolut niciun rol” și a subliniat că acest proces este în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

”În numirea şefului / sefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are absolut niciun rol. Adică este o numire pe care o face CSM-ul, în urma unui concurs care anul ăsta a avut un candidat şi la care preşedintele este spectator”, a declarat vineri dimineaţă preşedintele Nicuşor Dan, întrebat dacă la discuţia cu magistraţii de luni va deschide şi discuţia despre modul în care se poate echilibra relaţia dintre preşedinte şi numirea înalţilor magistraţi.

Nicuşor Dan a convocat la Cotroceni, pentru luni, 22 decembrie, magistraţii pentru o discuţie ”fără limită de timp” pe tema problemelor din justiţie aduse în atenţia publică de documentarul Recorder. Se va discuta, între altele, despre detaşarea, transferul judecătorilor şi consecinţe asupra activităţii lor în completurile de judecată, despre percepţia asupra independenţei justiţiei, salarizarea şi pensiile judecătorilor, dar şi despre libertatea de exprimare a judecătorilor.

Şeful statului a cerut să i se prezinte documente – asumate sau neasumate – care să documenteze problemele din justiţie şi a promis că va studea hărtiile împreună cu consilierii săi până la momentul întâlnirii. Preşedintele spunea că a primit multe materiale, adăugând că analiza va dura în jur de două sau trei luni. Şeful statului preciza că, dacă se vor vedea vinovăţii, se va exprima public.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un chestionat online, care poate fi completat până în preziua întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan, care vizează consultarea asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, în ziua plecării la summitul de la Helsinki, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că ia cu el ”îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei”, pe care le împărtăşeşte. Şeful statului preciza că, în limitele atribuţiilor sale constituţionale, va acţiona pentru ”apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept”. ”Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare. (...). Statul de drept nu este negociabil”, spunea Nicuşor Dan.

Anterior, şeful statului declara, după ce sute de magistraţi semnaseră deja documentul care semnala nereguli în sistemul judiciar, că lucrurile sunt ”foarte serioase” atunci când aceştia spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie.

Miercuri, Nicuşor Dan declara că, în opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecţia Judiciară şi la modul de promovare în justiţie, dar sublinia că aceste lucruri trebuie dovedite.

Mii de persoane au protestat zile în şir, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dezvăluirile privind sistemul de justiţie din ancheta Recorder. Sub titlul ”Justiţie capturată”, Recorder a realizat un documentar referitor la starea justiţiei din România, care încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind ”de o gravitate fără precedent”.

Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare au anunţat că instituţia face verificări după documentarul Recorder şi ca urmare a sesizării venite de la Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.