„Încercăm să simulăm oamenii”. Roboții umanoizi știu să facă tumbe, dar industria vrea să îi vadă „utili”. Când vor deveni autonomi

Observatorii din industrie salută cu prudenţă afirmaţiile companiilor care afirmă că au roboţi umanoizi capabili să funcţioneze fără supraveghetori umani. Foto: Getty Images

Roboţii umanoizi au dansat, au făcut tumbe, au împărţit cărţi la blackjack şi au jucat ping-pong săptămâna aceasta la târgul tehnologic din Las Vegas, dar unii jucători din industrie devin nerăbdători: vor să-i vadă „utili” cât mai curând. Însă, atingerea performanței la nivel uman va dura ani și necesită un volum imens de antrenament, dar și expunerea roboților umanoizi la lumea reală, relatează Agerpres. „Încercăm să simulăm oamenii, dar roboţii nu vor deveni niciodată oameni”, liniștete un expert în domeniu, deși în viitor vor avea capacitatea de a simți durerea.

Deşi roboţii au fost din nou vedetele Consumer Electronics Show (CES), evenimentul anual de tehnologie, mulţi jucători din industrie avertizează că atingerea performanţei la nivel uman va dura ani şi necesită în continuare un volum imens de antrenament.



Pentru a deveni autonomi, roboţii au nevoie de inteligenţă artificială (AI) capabilă să traducă percepţia lor asupra imaginilor şi sunetelor în acţiuni, ceea ce depăşeşte domeniul de aplicare actual al modelelor lingvistice mari (LLM) care alimentează instrumente precum ChatGPT sau Gemini.

Roboții umanoizi au nevoie de AI

Antrenamentul acestor asistenţi AI se bazează pe cantităţi masive de text şi imagini, preluate în principal de pe internet, ceea ce este departe de a fi suficient pentru a-i învăţa pe roboţi cum să manipuleze ustensilele de bucătărie sau uneltele dintr-un depozit.



„Dacă vrei ca (roboţii) să înveţe lucruri întrupate, trebuie să-i pui într-un corp”, explică Henny Admoni, profesor asociat la Institutul de Robotică al Universităţii Carnegie Mellon.



Christian Rokseth, fondatorul platformei Humanoid.guide, compară situaţia actuală cu închiderea unui copil într-o cameră şi speranţa că va învăţa, cumva, despre lumea exterioară. Chiar dacă ritmul de dezvoltare s-a accelerat anul trecut, în special în ceea ce priveşte componentele, acest expert din industrie se numără printre cei nerăbdători. "Au arătat roboţi dansând şi practicând kung-fu; Acum, să ne arate că pot fi productivi", spune el.

„Încercăm să simulăm oamenii”

Pentru a realiza acest lucru, o companie precum EngineAI, cu sediul în Shenzhen, China, colaborează cu giganţi tehnologici americani precum Amazon şi Meta pentru a-şi dota roboţii cu "creiere" de inteligenţă artificială, explică fondatorul său, Evan Yao, într-un interviu acordat AFP.



"Încercăm să simulăm oamenii, dar roboţii nu vor deveni niciodată oameni... pentru că un om este o fiinţă emoţională şi mult mai mult", avertizează el, în timp ce una dintre creaţiile sale îi oferă o lovitură de picior.



Puţin mai departe, compania Robotera Team prezintă un robot umanoid, dezvoltat pentru cercetare, care se antrenează acum pentru Maratonul de la Beijing, de peste câteva luni.



Potrivit Consumer Technology Association, care organizează CES, industria roboticii este dinamică şi plină de potenţial, cu o piaţă globală în 2030 pe care o estimează la aproximativ 179 de miliarde de dolari. Aceasta este aproximativ echivalentul dimensiunii actuale a pieţei jocurilor video.



Cea mai mare parte a acestei creşteri este aşteptată în fabrici, depozite şi operaţiuni comerciale, unde roboţii - nu neapărat umanoizi - lucrează în medii controlate.



Pentru Artem Sokolov, fondatorul unui startup de robotică umanoidă cu sediul la Londra, dacă oamenii lucrează în fabrici, nimic nu împiedică roboţii care le imită anatomia să prospere şi acolo.



Gigantul auto sud-coreean Hyundai a dezvăluit la CES propria versiune a robotului umanoid Atlas, creată în colaborare cu dezvoltatorii săi de la Boston Dynamics, pe care intenţionează să o testeze în fabrici.



Având în vedere deficitul de instruire încă semnificativ, observatorii din industrie salută cu prudenţă afirmaţiile companiilor care afirmă că au roboţi umanoizi capabili să funcţioneze fără supraveghetori umani.



„Există o mulţime de companii noi care pretind că dezvoltă roboţi umanoizi autonomi”, a declarat profesorul Admoni pentru AFP. În realitate, „aceste sisteme tind să fie operate de la distanţă: ai o persoană în combinezon care operează controlere, iar fiecare dintre mişcările sale este apoi transmisă robotului”.



Pentru a aborda lipsa de instruire, noile startup-uri s-au angajat în colectarea masivă de date prin dotarea persoanelor care efectuează treburi casnice cu camere şi mănuşi haptice, explică Christian Rokseth. „Pentru a face din roboţi maşini de uz general, trebuie să fie expuşi la lumea reală”, crede el, „şi nu doar pe liniile de asamblare sau în depozite”.