Roboți cu abilități similare oamenilor vor apărea anul acesta, spune CEO-ul Nvidia: „Veți vedea niște lucruri uimitoare”

Robot umanoid. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Roboții care pot face lucruri precum oamenii ar putea deveni realitate chiar anul acesta, spune Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, unul dintre cei mai influenți lideri din tehnologia globală.

„Anul acesta”, a răspuns el, întrebat când vor ajunge roboții la capacități de nivel uman. „Pentru că știu cât de repede avansează tehnologia. Veți vedea niște lucruri cu adevărat uimitoare”, a adăugat Huang, potrivit Sky News.

Tehnologia iese de pe ecran

Huang nu este singurul care crede asta. În industria tehnologică există un sentiment tot mai răspândit că inteligența artificială este gata să iasă de pe ecran și să intre în lumea fizică.

La Consumer Electronics Show (CES), cea mai mare conferință tech din lume, roboții sunt prezenți la tot pasul. Roboți pentru aspirare, tuns gazonul sau agricultură, dar și numeroși roboți umanoizi – unii înfiorători, alții cool, în funcție de cum privești lucrurile (uneori ambele).

Totuși, a fi vedeta CES poate fi și un blestem. Multe tehnologii foarte promovate în cadrul târgului nu au reușit să își atingă potențialul. În plus, interacțiunea cu roboții prezenți la CES nu se compară cu optimismul necondiționat al liderilor ca Huang.

Mulți dintre roboți sunt atât de simpli încât nu pot fi considerați cu adevărat autonomi – de îndată ce situația devine mai complicată, cineva vine cu telecomanda și preia controlul. Practic, sunt doar jucării foarte scumpe.

Exemple reale de succes în robotică

Entuziasmul pentru robotică nu este doar hype. Există deja exemple reale, cum ar fi mașinile autonome, care au trecut un fel de „Test Turing fizic” – momentul în care nu mai poți face diferența între om și mașină.

Mașinile autonome circulă pe străzi în mai multe orașe din SUA, inclusiv în jurul CES, și vor fi testate în Londra în 2026. Drumul poate fi un mediu relativ controlat, dar este totuși extrem de haotic, iar riscul de greșeli este uriaș. Dacă roboții se descurcă aici, atunci logica spune că pot face față oricărei provocări.

O mare parte din entuziasmul industriei pentru robotică vine din acest exemplu și din creșterea rapidă a capacităților AI generative.

„Avem creierul pe care să-l punem în roboți”

Dacă modelul AI poate rula pe robot, atunci acesta poate primi practic un „creier” generativ.

„În sfârșit avem ingredientul principal pentru a construi piesa lipsă a roboților, adică creierul robotic”, spune Rev Lebaredian, vicepreședinte pentru Omniverse și Tehnologia Simulării la Nvidia.

„Odată ce am putut face asta, a început să aibă sens să construim corpuri de roboți, pentru că avem creierul de pus în ele.”

Mișcarea acestor corpuri robotice se îmbunătățește rapid, pe măsură ce tehnicile care au permis AI să citească, să scrie și să vorbească par să se transfere și în interacțiunea fizică. Mulți cred că provocările tehnologice de bază ale roboticii au fost în sfârșit rezolvate.

„Cred că, în general, toți cei din acest domeniu, care sunt pe frontiera cercetării, cred că acum avem ingredientele de bază pentru a construi tot ce avem nevoie pentru tipurile de roboți pe care ni le-am imaginat”, adaugă Lebaredian.

„Roboții vor crea locuri de muncă”

Există consensul că roboții nu sunt încă pregătiți pentru mediul domestic – este prea haotic, prea periculos și consumatorii sunt prea sensibili la preț.

În schimb, companii precum Boston Dynamics, lider mondial în robotică, se concentrează pe industrie. „Credem că trebuie să începem cu industria”, spune Robert Playter, CEO-ul Boston Dynamics. „Ne așteptăm ca roboții să fie prezenți în fabrici în 2028-2030 și probabil încă cinci ani până vor fi cu adevărat accesibili în case.”

Fabricile sunt medii controlate, cu obiective clare, ceea ce explică interesul companiilor tech. Totuși, muncitorii se tem pentru locurile lor de muncă. L-am întrebat pe Huang dacă îl preocupă asta.

„Roboții vor crea locuri de muncă”, a răspuns el. „Avem deficit de forță de muncă în lume, nu de câteva mii, ci de zeci de

milioane. Și va fi și mai rău din cauza scăderii populației. Avem nevoie de mai mulți, să spunem, imigranți AI care să ne ajute în fabrici și să facă munca pe care poate am decis să nu o mai facem.”

Playter este de acord: „Ceea ce am văzut când am implementat roboți pentru clienți – de exemplu un robot care descarcă remorci – este că oamenii sunt bucuroși să nu mai facă acel lucru. Ei trec să opereze robotul. Cei care descărcau trailerul acum îl operează. Este o oportunitate uriașă de a lăsa roboții să facă munca murdară și periculoasă.”

Desigur, nimeni nu poate spune cu siguranță. Dar dacă roboții se vor dezvolta așa cum se așteaptă industria tech, s-ar putea să aflăm destul de curând.