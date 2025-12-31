Previziunile Financial Times pentru 2026: „Bula AI se sparge, roboții umanoizi apar în case”. Cum va evolua războiul Rusia-Ucraina

3 minute de citit Publicat la 13:57 31 Dec 2025 Modificat la 14:19 31 Dec 2025

FT și-a publicat previziunile pentru 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj Hepta/ Getty Images

Financial Times și-a publicat miercuri tradiționalele previziuni de Anul Nou, oferind o imagine de ansamblu asupra principalelor evoluții politice, economice și tehnologice anticipate pentru 2026. Analiza acoperă de la războiul din Ucraina și relațiile internaționale până la piețele financiare, inteligența artificială și schimbările sociale globale.

Ucraina și echilibrul fragil al unui posibil acord de pace

Potrivit Financial Times, președintele Volodimir Zelenski nu va accepta abandonarea Donbasului ca parte a unui acord de pace.

O retragere a trupelor pentru crearea unei zone demilitarizate, necontrolate de niciuna dintre părți, este considerată nerealistă și inacceptabilă atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova.

Publicația subliniază că doar un colaps militar improbabil ar putea forța Ucraina să capituleze, scenariu considerat extrem de puțin probabil.

Statele Unite: tarife, alegeri și instabilitate politică

În plan economic, Financial Times estimează că nivelul general al tarifelor vamale americane nu va crește până la finalul lui 2026, chiar și într-un context politic dominat de Donald Trump. O decizie a Curții Supreme ar putea forța administrația să înlocuiască actualele tarife cu alte tipuri de taxe. Trump ar urma să renunțe în mare parte la noile tarife amenințate pentru semiconductori și produse farmaceutice.

Pe scena politică internă, republicanii sunt așteptați să piardă alegerile de la jumătatea mandatului, democrații urmând să recâștige majoritatea în Camera Reprezentanților, dar nu și în Senat.

Nu este exclus nici un al treilea proces de impeachment (n.r. punere sub acuzare pentru fapte grave comise în exercitarea funcției). Chiar dacă va fi așa, e puțin probabil ca acesta să ducă la demitere, dar rămâne o opțiune politică.

Europa: continuitate politică și tensiuni electorale

În Europa, Franța nu va organiza alegeri prezidențiale anticipate, iar în Germania izolarea partidului de extremă dreapta AfD va continua, anticipează FT. Uniunea Creștin-Democrată este puțin probabil să coopereze cu AfD, deoarece un asemenea pas ar provoca o ruptură în coaliția cu social-democrații.

În Regatul Unit, Partidul Laburist este prognozat să obțină un rezultat slab la alegerile din mai, ceea ce ar putea pune în pericol poziția premierului Keir Starmer.

Asia și America Latină: stabilitate selectivă

În Asia, yuanul chinezesc nu este așteptat să se aprecieze semnificativ, iar Japonia va rămâne o excepție în politica monetară globală, menținând dobânzile ridicate.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, este prognozat să rămână în funcție pe tot parcursul anului. Sanae Takaichi ar putea convoca alegeri generale în primăvară, ceea ce i-ar permite să-și consolideze poziția, în ciuda opoziției interne și a presiunilor din partea Chinei.

În America Latină, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, este așteptat să câștige un al patrulea mandat, un record în politica țării.

Economia globală: dobânzi mai mici, falimente și aur la preț record

Cu excepția Japoniei, băncile centrale vor continua să reducă ratele dobânzilor în 2026.

În paralel, Financial Times anticipează o serie de falimente complexe în rândul companiilor private.

Prețul aurului este prognozat să depășească pragul de 5.000 de dolari pe uncie, reflectând incertitudinile economice și geopolitice persistente.

Inteligența artificială: „Bula AI se va sparge”

Una dintre cele mai importante previziuni vizează inteligența artificială.

Bula AI este așteptată să se spargă, însă impactul asupra piețelor va fi limitat, cu un declin estimat între 10 și 15%. Marile companii tehnologice vor supraviețui, dar entuziasmul speculativ se va tempera. Sunt așteptate pierderi „jenante” și prăbușiri ale unor firme, chiar dacă giganții tech vor rezista.

Totodată, Financial Times estimează că inteligența artificială nu va reuși încă să creeze o piesă muzicală care să ajungă pe primul loc în topuri.

Roboți, mașini electrice și tehnologia viitorului

În 2026 nu va apărea încă un computer cuantic viabil din punct de vedere comercial, deși acest moment este considerat apropiat. Guvernele avertizează deja companiile să înceapă securizarea datelor, deoarece computerele cuantice viabile vor face majoritatea metodelor actuale de criptare inutile.

În schimb, vor începe să apară primii roboți umanoizi pentru uz casnic, accesibili în principal celor foarte bogați. Un start-up din Palo Alto primește deja precomenzi pentru robotul umanoid Neo, la un preț de 20.000 de dolari, cu livrări promise în 2026. Robotul nu este încă complet autonom.

În sectorul auto, Tesla nu va reuși să oprească scăderea cotei de piață în Statele Unite, Uniunea Europeană și China.

Africa în ascensiune și sportul global

Africa este prognozată să înregistreze o creștere economică ușor mai mare decât Asia, iar jumătate dintre cele mai rapide 20 de economii în creștere din lume vor fi africane.

În sport, deși veniturile cresc, nicio sportivă profesionistă nu va reuși să pătrundă în topul celor mai bine plătiți 50 de sportivi ai lumii.