Banca Angliei transmite un avertisment privind „bula AI” care s-ar putea sparge: „Există o diferență față de prăbușirea dot-com”

Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey. Sursa foto: Getty Images

Banca Angliei a avertizat asupra unei „corecții bruște” a valorii marilor companii tehnologice, pe fondul temerilor tot mai mari legate de o posibilă bulă a inteligenței artificiale (AI). Aceasta a afirmat că prețurile acțiunilor din Marea Britanie sunt aproape de „cel mai ridicat nivel” de la criza financiară globală din 2008, în timp ce evaluările acțiunilor din SUA amintesc de cele de dinaintea prăbușirii bulei dot-com, potrivit BBC.

Raportul privind stabilitatea financiară al băncii centrale a avertizat că evaluările sunt „deosebit de ridicate” pentru companiile axate pe AI.

În raport, Banca Angliei a anunțat și planuri de reducere a cantității de capital pe care băncile comerciale trebuie să o dețină, pentru a stimula creditarea și creșterea economică.

Aceasta marchează prima reducere a cerințelor de capital pentru creditori de la criza financiară din 2008 și urmează testelor de stres care au arătat că băncile ar putea face față unui scenariu de criză cu dublarea șomajului, prăbușirea prețurilor locuințelor și contracția economiei cu 5%.

Temeri privind bula AI

Banca a spus că creșterea sectorului AI în următorii cinci ani va fi alimentată de trilioane de dolari în datorii, ceea ce ar putea ridica riscuri pentru stabilitatea financiară dacă valoarea companiilor scade.

Aceasta a citat estimări ale industriei conform cărora cheltuielile pentru infrastructura AI ar putea depăși 5 trilioane de dolari (£3,8 trilioane) și a precizat că o mare parte ar fi finanțată de companiile AI, dar aproximativ jumătate ar proveni din surse externe, în special prin datorii.

„Legăturile mai profunde dintre companiile AI și piețele de credit și interconexiunile tot mai mari dintre aceste firme înseamnă că, în cazul unei corecții a prețurilor activelor, pierderile din împrumuturi ar putea crește riscurile pentru stabilitatea financiară”, se arată în raport.

Banca Angliei este cea mai recentă instituție care trage un semnal de alarmă privind o posibilă prăbușire a valorii companiilor AI, asemănătoare cu incidentele anterioare, cum ar fi bula dot-com.

Jamie Dimon, CEO al băncii americane JP Morgan, a declarat în octombrie pentru BBC că este „mult mai îngrijorat decât alții” de riscul unei corecții serioase a pieței în următorii ani.

Fondul Monetar Internațional și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au avertizat, de asemenea, asupra corecțiilor de preț.

Ce este „bula dot-com”

Bula dot-com se referă la perioada de la sfârșitul anilor 1990, când valorile companiilor timpurii de internet au crescut pe fondul optimismului față de o tehnologie nouă, înainte ca bula să explodeze la începutul anului 2000 – multe prețuri ale acțiunilor prăbușindu-se.

Acest lucru a dus la falimentul unor companii și la pierderea locurilor de muncă.

Scăderea prețului acțiunilor poate afecta și economiile oamenilor, inclusiv fondurile de pensii.

Temerile privind o corecție pe piața acțiunilor legată de AI apar în contextul în care cancelarul Rachel Reeves a folosit Bugetul pentru a încuraja economisitorii să investească în acțiuni prin reducerea sumelor care pot fi economisite în conturi cash ISA.

Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a ridicat anterior temeri legate de un posibil colaps financiar, avertizând, după falimentul a două companii americane, că „sună clopotele de alarmă”.

Marți, el a spus că sectorul AI din SUA este „foarte concentrat”, reprezentând o parte mare din valoarea pieței de capital a țării.

Dar a adăugat: „Există o diferență față de situația dot-com (n.r. prăbușirea pieței), în sensul că aceste companii generează fluxuri de numerar pozitive, nu sunt construite doar pe speranță. Dar, așa cum vedem, și cum am văzut săptămâna trecută în dezbaterea despre dacă Google intră pe teritoriul Nvidia, nu înseamnă că toată lumea va câștiga, nu înseamnă că toată lumea va câștiga în mod egal. Este important să fie clar că nu este inconsistență, ci dimpotrivă, este coerent faptul că AI ar putea deveni următoarea tehnologie cu scop general, stimulând creșterea productivității în economii. Sperăm că va fi așa, dar vom vedea.”

Riscuri globale

Banca centrală a spus, de asemenea, că riscurile pentru stabilitatea financiară au crescut în 2025, citând tensiuni geopolitice, războaie comerciale globale și costuri de împrumut în creștere pentru guverne.

Aceasta a precizat că tensiunile crescute dintre țări au sporit în special perspectiva atacurilor cibernetice și a altor perturbări.

După evaluarea capacității băncilor comerciale de a face față unei crize, Banca a propus reducerea pragului cerinței de capital Tier 1 pentru companii de la 14% la 13%. Această cerință se referă la rezervele pe care băncile trebuie să le dețină în caz de pierderi din credite riscante.

Banca centrală a precizat că această măsură va lăsa companiilor un buffer de £60 miliarde peste cerințele minime, astfel încât acestea să poată continua să acorde credite gospodăriilor și firmelor.

Comitetul de Politică Financiară al Băncii a spus că reducerea pragului va facilita oferirea de credite de către bănci.

Schimbările urmează să intre în vigoare în 2027.

Ce spune Banca Angliei despre situația creditelor ipotecare

În altă parte a raportului privind stabilitatea financiară, Banca a avertizat că proprietarii de locuințe care își termină creditele ipotecare cu rată fixă în următorii doi ani vor suporta o creștere de £64 a plăților lunare.

Banca centrală a precizat că un proprietar tipic care iese de pe o rată fixă va înregistra o creștere de 8% a facturilor, pe măsură ce impactul ratelor mai mari continuă să se resimtă.

În total, 3,9 milioane de persoane, adică 43% dintre deținătorii de credite ipotecare, se estimează că vor refinanța la rate mai mari până în 2028, a spus Banca.

Dar o treime dintre ei vor vedea scăderea plăților lunare în această perioadă, a adăugat instituția, pe fondul reducerii semnificative a ratelor de dobândă de la vârful înregistrat în 2022.

Rata de bază a Băncii Angliei, care influențează costul împrumuturilor pentru indivizi, inclusiv ipotecile, a scăzut de la 5,25% în 2024 la 4% în prezent.