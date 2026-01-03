WSJ: Chevron, în poziție-cheie pentru deblocarea petrolului venezuelean. A fost printre marii donatori ai inaugurării lui Trump

Gigantul petrolier a petrecut ani de zile navigând prin turbulențele politice și economice din Venezuela. Sursa foto: Getty Images

Chevron, singura companie americană majoră din Venezuela, ar putea beneficia cel mai mult de pe urma planurilor anunțate de Donald trump, sâmbătă, de a relansa afacerea petrolieră a țării latino-americane, potrivit WSJ.

Gigantul petrolier a petrecut ani de zile navigând prin turbulențele politice și economice ale țării, în timp ce rivalii săi s-au retras - sau au fost dați afară din țară de liderii venezueleni. De asemenea, Chevron a fost unul dintre cei mai mari donatori corporativi ai fondului pentru inaugurarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Compania a donat 2.000.000 de dolari, potrivit unui raport publicat de Comisia Electorală Federală a SUA.

„Vom avea marile noastre companii petroliere din Statele Unite, cele mai mari din lume, care să intre, să cheltuiască miliarde de dolari, să repare infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră și să înceapă să facă bani pentru țară”, a declarat Trump la o conferință de presă la Mar-a-Lago.

Chevron a declarat sâmbătă într-un comunicat că se concentrează pe siguranța angajaților săi și pe integritatea activelor sale din țară.

Oportunitatea este uriașă. Guvernul Venezuelei spune că rezervele sale dovedite de petrol depășesc 300 de miliarde de barili, ceea ce, dacă ar fi adevărat, ar face ca abundența sa să fie cea mai mare din lume.

Dar, după ani de turbulențe economice ale țării și investiții reduse în întreținerea infrastructurii sale petroliere, Venezuela pompează în prezent doar 900.000 de barili de petrol pe zi; Chevron este responsabilă pentru aproximativ o treime din această producție. Venezuela a pompat cândva până la 3 milioane de barili pe zi în 2013, potrivit companiei de stat Petróleos de Venezuela, cunoscută sub numele de PdVSA.

Chevron și societățile sale mixte angajează aproximativ 3.000 de persoane în Venezuela.

Trump a acuzat regimul Maduro că a furat proprietăți petroliere ale SUA

Trump a declarat în conferința sa de presă că Venezuela a furat proprietăți petroliere ale SUA, o referință la decizia fostului președinte Hugo Chávez de a naționaliza activele Exxon Mobil la mijlocul anilor 2000. Exxon a dat ulterior în judecată guvernul venezuelean pentru 12 miliarde de dolari.

ConocoPhillips, care s-a retras și ea din țară, a dat în judecată guvernul de la Caracas pentru peste 20 de miliarde de dolari.

În afara Chevron, alte mari companii petroliere interesate să reintre în Venezuela vor avea aproape sigur nevoie de timp pentru a evalua situația, au spus analiștii.

„Companiile petroliere vor întotdeauna petrol, iar Venezuela are mult”, a declarat José Ignacio Hernández, profesor de drept, consultant și expert în datoria publică la Aurora Macro Strategies.

„Dar au nevoie de stabilitate politică, ceea ce necesită mai mult decât simpla înlăturare a lui Maduro. Situația este încă în desfășurare.”

Chevron pompează aproximativ 300.000 de barili de petrol pe zi din trei proiecte majore din zona Orinoco a Venezuelei, în est, și unul lângă Lacul Maracaibo, în vest.

Compania din Houston a continuat să transporte țiței venezuelean către coasta Golfului SUA, chiar și după ce Washingtonul a impus o blocadă asupra petrolierelor de pe lista neagră care călătoresc în principal spre China și Cuba.