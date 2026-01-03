Donald Trump anunță că „SUA vor lua înapoi” petrolul din Venezuela. „Sincer, trebuia să îl luăm de mult. Vom face o grămadă de bani"

„Ne-au furat petrolul. Noi am construit această industrie”, a mai spus Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele Donald Trump a anunțat că, după capturarea lui Nicolas Maduro, Statele Unite vor conduce Venezuela, iar companii americane vor „cheltui milioane de dolari” ca să „repare” infrastructura de petrol a țării sud-americane. „Vom face o grămadă de bani, vom da bani oamenilor”, a mai spus liderul american, care a adăugat că în acest moment țara folosește foarte puțin din rezervele sale de petrol. Președintele american a mai spus că SUA vor „lua înapoi petrolul”. Nu este clar cum vor „conduce” Statele Unite Venezuela, însă Donald Trump nu a exclus soldați americani la sol.

În conferința de presă la care a dat detalii despre operațiunea militară lansată, azi noapte, de Statele Unite împotriva Venezuelei în urma căreia liderul statului, Nicolas Maduro, și soția sa, au fost capturați de forțele americane, Donald Trump a făcut referire și la uriașele rezerve de petrol ale țării.

„Vom trimite marile noastre companii petroliere americane, cele mai mari din lume, să intre în țară, să cheltuiască miliarde de dolari, să repare infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră, și să înceapă să facă bani pentru țară, și suntem pregătiți să lansăm un al doilea atac, mult mai mare, dacă va fi nevoie. Așadar, eram pregătiți pentru un al doilea val”, a spus Donald Trump.

Nu este clar cum anume vor „conduce” Statele Unite tranziția de putere în Venezuela, cu ce autoritate și în baza căror acorduri.

„Vom conduce țara în mod corect, vom respecta legea, vom fi corecți, vom face o grămadă de bani, vom da bani oamenilor, vom plăti oamenilor înapoi ceea ce merită. Nu puteam să le permitem să continue așa. Ne-au furat petrolul. Noi am construit această industrie, iar ei au pus mâna pe ea ca și cum noi nu eram nimic”, a mai spus Donald Trump.

Totuși, Trump nu a exclus soldați americani, la sol, în Venezuela. „Petrolul va începe să fie folosit. Acum este folosit la capacitate minimă. Ne asigurăm că oamenii din Venezuela au tot ce le trebuie. Nouă nu ne este teamă de „cizme pe teritoriu”. Nu ne este frică să facem asta. Ne asigurăm că țara este condusă cum trebuie. S-ar fi putut încheia foarte rău”, a spus președintele american.

Întrebat cum va afecta operațiunea americană în Venezuela relația SUA cu China, Rusia și Iran, care au interese în țară, Donald Trump a spus: „În ceea ce privește China și Rusia, ei bine...cu Rusia rezolvăm lucrurile, în ceea ce privește pe celelalte țări care doresc petrol și noi suntem în această afacere cu petrolul și o să le vindem petrol.”

Venezuela deține o cantitate masivă de țiței în valoare de 303 miliarde de barili - aproximativ o cincime din rezervele globale ale lumii, potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA.