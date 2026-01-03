Cum va influența prețul petrolului lovitura americană din Venezuela: “Ar putea schimba regulile jocului pentru piața globală"

Petrolier în apele Venezuelei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Protimedia Images

Administrația Trump a atacat o țară cu mai mult petrol decât Irakul. Venezuela deține o cantitate masivă de țiței în valoare de 303 miliarde de barili - aproximativ o cincime din rezervele globale ale lumii, potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA. Această rezervă de țiței va juca un rol central în viitorul țării, potrivit unei analize CNN.

Președintele Donald Trump a anunțat că, după capturarea lui Nicolas Maduro, Statele Unite vor conduce Venezuela, iar companii americane vor „cheltui milioane de dolari” ca să „repare” infrastructura de petrol a țării sud-americane.

Contractele futures pe petrol nu se tranzacționează în weekend, așa că impactul pe termen scurt asupra prețului petrolului este oarecum un joc de ghicit și depinde destul de mult de cum se desfășoară următoarele câteva zile. Guvernul socialist al lui Maduro a fost neprietenos cu industria petrolieră globală și a permis ca infrastructura acesteia să se prăbușească. Imediat după atac, nu este clar ce rezervă viitorul politic al Venezuelei - și dacă următorul guvern va menține un control strâns asupra industriei sale petroliere sau îi va debloca potențialul printr-o poziție mai prietenoasă față de piața internațională.

„Pentru petrol, acest lucru are potențialul de a fi un eveniment istoric”, a declarat Phil Flynn, analist senior de piață la Price Futures Group. „Regimul Maduro și Hugo Chavez au jefuit practic industria petrolieră venezueleană.”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că acțiunea SUA în Venezuela s-a încheiat după capturarea lui Maduro. Vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez este membru al regimului socialist care a preluat controlul țării în 1999 și, dacă va prelua puterea, puține schimbări s-ar putea întâmpla pe termen scurt.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă pentru Fox News că nu dorește să conducă țara cineva care să continue pe urmele lui Maduro.

Îndepărtarea lui Maduro deschide posibilitatea unui vid de putere, care ar putea pune sub semnul întrebării viitorul politicii venezuelene. Statele Unite îl recunosc pe exilatul Edmundo Gonzalez ca președinte de drept al Venezuelei, susținut de María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din 2025.

„Următoarele 24 până la 48 de ore vor fi vitale”, a spus Flynn. „Dacă vedem semne că armata venezueleană susține opoziția, aceasta va fi o mare victorie pentru piețele globale. Pe de altă parte, dacă există sentimentul că acest lucru va duce la noi conflicte sau la un război civil în Venezuela, vom avea reacția opusă.”

Controlul rezervelor de petrol din Venezuela

Venezuela găzduiește cea mai mare rezervă dovedită de petrol de pe Pământ, dar potențialul său depășește cu mult producția sa reală: Venezuela produce doar aproximativ 1 milion de barili de petrol pe zi - aproximativ 0,8% din producția globală de țiței.

Aceasta este mai puțin de jumătate din ceea ce producea înainte ca Maduro să preia controlul asupra țării în 2013 și mai puțin de o treime din cele 3,5 milioane de barili pe care le pompa înainte ca regimul socialist să preia puterea.

Sancțiunile internaționale asupra guvernului venezuelean și o criză economică profundă au contribuit la declinul industriei petroliere a țării - dar la fel a contribuit și lipsa investițiilor și a întreținerii, potrivit EIA. Infrastructura energetică a Venezuelei se deteriorează, iar capacitatea sa de a produce petrol a fost mult diminuată de-a lungul anilor.

De aceea, chiar dacă aprovizionarea cu petrol a Venezuelei este complet întreruptă față de restul lumii în urma atacurilor americane, prețurile petrolului - și derivatele acestora, cum ar fi benzina - probabil nu vor scăpa de sub control. Țara pur și simplu nu produce suficient petrol pentru a face o diferență atât de mare.

Prețurile petrolului au fost sub control anul acesta din cauza temerilor legate de supraofertă. OPEC a crescut producția, dar cererea a scăzut puțin, deoarece economia globală continuă să se lupte cu inflația și accesibilitatea după șocul prețurilor post-pandemie.

Petrolul american a crescut pentru scurt timp peste 60 de dolari pe baril când administrația Trump a început să confiște petrolul de la navele venezuelene, dar de atunci a scăzut din nou la 57 de dolari pe baril. Așadar, reacția pieței - dacă investitorii cred că lovitura este o veste proastă pentru aprovizionarea cu petrol - va fi aproape sigur atenuată.

„Din punct de vedere psihologic, ar putea da un mic impuls, dar Venezuela are petrol care poate fi ușor înlocuit de o combinație de producători globali”, a spus Flynn.

Potențialul petrolier al Venezuelei

Tipul de petrol de care dispune Venezuela - țiței greu și acid - necesită echipamente speciale și un nivel ridicat de pricepere tehnică pentru a fi produs. Companiile petroliere internaționale au capacitatea de a-l extrage și rafina, dar li s-a interzis să facă afaceri în țară.

Statele Unite, cel mai mare producător de petrol din lume, au țiței ușor, care este bun pentru producerea benzinei, dar nu pentru alte produse petroliere. Țițeiul greu și acid, precum petrolul din Venezuela, este crucial pentru anumite produse fabricate în procesul de rafinare, inclusiv motorină, asfalt și combustibili pentru fabrici și alte echipamente grele. Motorina este disponibilă în cantități mici în întreaga lume - în mare parte din cauza sancțiunilor asupra petrolului venezuelean.

Deblocarea petrolului venezuelean ar putea fi deosebit de benefică pentru Statele Unite: Venezuela este în apropiere, iar petrolul său este relativ ieftin - ca urmare a texturii sale lipicioase și nămoloase, care necesită o rafinare semnificativă.

„Dacă într-adevăr acest lucru continuă să meargă fără probleme - și până acum pare a fi o operațiune magistrală - și companiilor americane li se permite să se întoarcă și să reconstruiască industria petrolieră venezueleană, acest lucru ar putea schimba regulile jocului pentru piața globală a petrolului”, a spus Flynn.