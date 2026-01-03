Emmanuel Macron susține că rivalul lui Maduro trebuie să preia puterea “cât mai curând posibil”

ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a condamnat capturarea lui Nicolas Madur. Foto: Getty Images

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut o tranziție pașnică în Venezuela, adăugând că Edmundo Gonzalez Urrutia - contracandidatul lui Maduro la alegerile prezidențiale din Venezuela din 2024 - „poate asigura rapid acest lucru”.

“Prin preluarea puterii și călcarea în picioare a libertăților fundamentale, Nicolas Maduro a subminat grav demnitatea propriului popor”, a scris liderul de la Elysee pe X.

Șeful statului francez pledează pentru o tranziție “care să respecte voința poporului venezuelean” și care să fie asigurată “cât mai curând posibil” de Edmundo Gonzalez Urrutia, candidatul opoziției la alegerile prezidențiale din 2024.

Președintele american Donald Trump a declarat anterior că Statele Unite vor “conduce” Venezuela până când va avea loc o tranziție politică “sigură”, fără a-l menționa pe Gonzalez Urrutia. Lidera opoziției venezuelene și laureată Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a susținut că Gonzalez Urrutia ar trebui să preia președinția “imediat”.

Sâmbătă, ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot a condamnat capturarea lui Nicolas Maduro de către forţele americane într-o operaţiune care a încălcat dreptul internaţional, afirmând că „nicio soluţie politică durabilă" în ţară „nu poate fi impusă din exterior".

Cum au reacționat alți lideri europeni

Alți lideri europeni au recunoscut regimul din ce în ce mai autoritar al lui Maduro, dar au pus la îndoială legalitatea acțiunilor administrației Trump.

„Spania nu a recunoscut regimul Maduro. Dar nici nu va recunoaște o intervenție care încalcă dreptul internațional și împinge regiunea spre un orizont de incertitudine și militarism”, a declarat prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez într-o postare pe X.

Alții au adoptat o abordare mai temperată. „Evaluarea juridică a intervenției SUA este complexă și necesită o analiză atentă. Dreptul internațional rămâne cadrul director”, a scris cancelarul german Friedrich Merz pe X.

În Marea Britanie, prim-ministrul Keir Starmer și-a exprimat „sprijinul pentru dreptul internațional”. El a spus că guvernul său se va întâlni cu omologii săi americani în zilele următoare „în timp ce căutăm o tranziție sigură și pașnică către un guvern legitim”.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis sâmbătă că operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela a fost legitimă și a descris-o ca o "intervenţie defensivă"

"În concordanţă cu poziţia istorică a Italiei, Guvernul consideră că acţiunea militară externă nu este calea pentru a pune capăt regimurilor totalitare, dar, în acelaşi timp, apreciază ca legitimă o intervenţie de natură defensivă împotriva atacurilor hibride la propria securitate, inclusiv în cazul entităţilor statale care alimentează şi favorizează traficul de droguri", se arată într-un comunicat al executivului de la Roma.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio despre situația de Venezuela și a reiterat că UE a afirmat mereu că Nicolas Maduro nu are legitimitate. Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis un mesaj pe X prin care a făcut apel la dezescaladare.