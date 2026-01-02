SpaceX mută peste 4.400 de sateliți pe orbită, după avertismentele Chinei privind amenințări la adresa securității

Schimbarea va afecta aproximativ 4.400 de sateliți din cei aproape 9.400 aflați în prezent pe orbită. FOTO: Hepta

SpaceX a anunțat că își va reconfigura constelația de sateliți de internet Starlink prin coborârea orbitei a peste 4.400 de sateliți pe parcursul anului 2026, la scurt timp după ce Beijingul a declarat că proiectul prezintă „provocări de siguranță și securitate”, potrivit scmp.

Mișcarea își propune să relocheze sateliții în regiuni orbitale mai puțin aglomerate de deșeuri spațiale și alte constelații de sateliți planificate, reducând riscul de coliziuni și permițând sateliților să iasă de pe orbită mai rapid.

Aceasta vine după ce un Beijingul a criticat constelația de sateliți dezvoltată de SpaceX, compania lui Elon Musk, în timpul unei reuniuni informale a Consiliului de Securitate al ONU, afirmând că rețeaua aglomerează resursele orbitale partajate ale sateliților și crește riscul de accidente în spațiu.

Schimbarea va afecta aproximativ 4.400 de sateliți din cei aproape 9.400 aflați în prezent pe orbită. Sateliții vor migra pe orbitele inferioare pe parcursul anului 2026.

Michael Nicolls, vicepreședinte al departamentului de inginerie Starlink de la SpaceX, a declarat că SpaceX va coordona aceste mișcări cu alți operatori de sateliți, autorități de reglementare și Comandamentul Spațial al SUA.

„Coborârea sateliților duce la condensarea orbitelor Starlink și va crește siguranța spațială în mai multe moduri”, a scris el. La altitudini mai mici, navele spațiale vor avea nevoie de mai puțin timp pentru a ieși de pe orbită din cauza rezistenței atmosferice dacă nu sunt capabile să se deorbiteze activ. Această problemă va deveni mai pronunțată pe măsură ce activitatea solară scade în următorii ani spre minimul ciclului său de 11 ani, reducând densitatea atmosferică pe orbita joasă a Pământului.

De ce SpaceX a luat decizia să coboare orbita sateliților

Nicolls a declarat că coborârea sateliților ar reduce timpii de descreștere necontrolați, sau balistici, la minimul solar de la mai mult de patru ani la doar câteva luni.

Un alt factor este congestia. „În mod corespunzător, numărul de obiecte de resturi și constelații de sateliți planificate este semnificativ mai mic sub 500 km, reducând probabilitatea agregată de coliziune”, a scris Nicolls.

Coborârea orbitei acestor sateliți poate avea beneficii suplimentare dincolo de siguranța spațială, care nu sunt menționate în declarație. Orbitele mai mici pot reduce latența și pot îmbunătăți performanța, deoarece există o distanță mai scurtă între satelit și terminalele terestre.

„Aceste acțiuni vor îmbunătăți și mai mult siguranța constelației, în special în contextul riscurilor dificil de controlat, cum ar fi manevrele și lansările necoordonate efectuate de alți operatori de sateliți”, a scris Nicolls.

Comentariul pare să facă referire la un incident de luna trecută, în care SpaceX a declarat că un satelit lansat cu o rachetă chinezească Kinetica-1 a trecut la mai puțin de 200 de metri de un satelit Starlink fără coordonare între SpaceX și operatorul de lansare și satelit.

Nicolls a declarat că SpaceX are în prezent doi sateliți neoperaționali pe orbită, inclusiv aparent unul care a funcționat defectuos recent. SpaceX a declarat pe 18 decembrie că un satelit desemnat Starlink-35956 a suferit o anomalie nespecificată pe orbită pe 17 decembrie, provocând evacuarea dintr-un rezervor de propulsor și „eliberarea unui număr mic de obiecte urmăribile cu viteză relativ mică”.

SpaceX nu a dezvăluit detalii suplimentare, dar LeoLabs, o companie comercială de urmărire spațială, a declarat că comportamentul satelitului sugerează o „sursă energetică internă” mai degrabă decât o coliziune cu resturi sau un micrometeoroid. Ulterior, LeoLabs a declarat că urmărește sute de obiecte din resturi provenite de la nava spațială, despre care se așteaptă să se descompună natural în câteva săptămâni.