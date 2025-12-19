Un satelit SpaceX Starlink coboară necontrolat spre Pământ, după ce a suferit o defecțiune pe orbită

SpaceX colaborează în prezent cu NASA și cu Forțele Spațiale ale Statelor Unite pentru monitorizarea fragmentelor rezultate. Sursa foto: Getty Images

Un satelit Starlink al companiei SpaceX a suferit o defecțiune pe orbită și se află acum într-o traiectorie necontrolată de reintrare în atmosfera Terrei, scrie space.com.

Incidentul a avut loc miercuri, 17 decembrie, când operatorii au pierdut contactul cu satelitul, aflat la o altitudine de aproximativ 418 kilometri. Compania Starlink, deținută de SpaceX, a anunțat că avaria a dus la eliberarea unui număr redus de fragmente detectabile, care se deplasează cu viteză relativ mică.

Reprezentanții Starlink au explicat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că defecțiunea a provocat evacuarea gazelor din rezervorul de propulsie, o reducere rapidă a semiaxei majore cu aproximativ patru kilometri, și desprinderea unor obiecte de mici dimensiuni. Aceste indicii sugerează că rezervorul de propulsie ar fi putut suferi o fisură sau un alt tip de avarie.

SpaceX colaborează în prezent cu NASA și cu Forțele Spațiale ale Statelor Unite pentru monitorizarea fragmentelor rezultate, însă compania subliniază că situația nu reprezintă un motiv de îngrijorare majoră. Satelitul este în mare parte intact, se rotește necontrolat și este așteptat să intre complet în atmosferă în următoarele săptămâni, unde se va dezintegra integral.

On December 17, Starlink experienced an anomaly on satellite 35956, resulting in loss of communications with the vehicle at 418 km. The anomaly led to venting of the propulsion tank, a rapid decay in semi-major axis by about 4 km, and the release of a small number of trackable… — Starlink (@Starlink) December 18, 2025

Traiectoria actuală îl va menține sub orbita Stației Spațiale Internaționale, fără a pune în pericol laboratorul orbital sau echipajul acestuia, au precizat oficialii Starlink.

„În calitate de cel mai mare operator de constelații de sateliți din lume, tratăm siguranța spațială cu maximă seriozitate. Inginerii noștri analizează rapid cauza exactă a incidentului și lucrează deja la implementarea unor actualizări software care să sporească protecția împotriva unor evenimente similare”, a transmis compania.

Constelația Starlink este, de departe, cea mai mare rețea de sateliți construită vreodată. În prezent, include aproape 9.300 de sateliți activi, ceea ce înseamnă că SpaceX operează aproximativ 65% din toate navele spațiale funcționale aflate pe orbită în jurul Pământului.

Rețeaua continuă să se extindă rapid: doar în acest an, SpaceX a lansat 122 de misiuni Starlink, trimițând pe orbită joasă peste 3.000 de noi sateliți.