Un soi necunoscut de roşii a fost descoperit în Australia. Legătura pe care o are planta cu furnicile

1 minut de citit Publicat la 23:13 10 Ian 2026 Modificat la 23:13 10 Ian 2026

Roșii înflorite (Solanum) într-o zonă pustie din Australia de Vest şi furnici. *Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa colaj foto: Getty Images

O descoperire importantă a avut loc în Australia. Oamenii de ştiinţă au găsit un soi necunoscut de roşii în deșertul Tanami, aflat în nord-vestul Teritoriului de Nord şi nordul Australiei de Vest, informează Greek Reporter. Planta are un sistem biologic de apărare rar și vizibil, care implică "glande nectarifere" și furnici protectoare.

Un soi necunoscut de roşii, descoperit în Australia

Noul soi, "Solanum nectarifolium" (roșia sălbatică Tanami), a primit numele după locul în care a fost colectat inițial – marginea nordică a Deșertului Tanami – precum și după organele sale nectarifere deosebit de vizibile, situate pe partea inferioară a frunzelor.

Potrivit Sursei citate, necunoscuta plantă a fost identificată de o echipă de cercetare condusă de profesorul Chris Martine de la Universitatea Bucknell.

Descoperirea, publicată în revista PhytoKeys, marchează prima dată când o specie din genul Solanum, care include cartofii, vinetele și roșiile comune, a fost identificată ca având nectarii extraflorale (EFN) vizibile cu ochiul liber.

Noul soi de roșii atrage furnici pentru protecție

Roșia sălbatică Tanami se distinge prin discuri rotunde, vizibile, care se găsesc pe partea inferioară a frunzelor. Aceste organe secretă un lichid dulce care atrage furnicile. Acestea din urmă acționează ca o "gardă de corp", protejând planta de erbivore.

Jurnaliştii publicaţiei Greek Reporter au mai scris că, deşi, nectarii microscopici (structurile secretoare de nectar) au fost observați la câteva specii australiene înrudite, discurile de pe S. nectarifolium au aproximativ o jumătate de milimetru lățime și produc picături mari, lucioase de nectar, ușor vizibile fără mărire.

"Am găsit furnici peste tot pe partea inferioară a frunzelor, deplasându-se cu aviditate de la un disc la altul și sondându-le pentru nectar", a declarat profesorul Chris Martine, descriind munca de teren desfășurată în luna mai 2025, în apropierea comunității Lajamanu.

Descoperirea a fost posibilă datorită unei anomalii în ADN

Descoperirea noului soi de roșii din Australia a fost declanșată de o anomalie apărută într-o analiză ADN realizată în 2016.

Cercetătorii au observat că exemplare considerate anterior ca aparținând "roșiei cu oase de sânge" (Solanum ossicruentum) apăreau, de fapt, pe ramuri diferite ale arborelui evolutiv.

Pentru a rezolva acest mister, profesorul Chris Martine a utilizat Herbarul Virtual Australasian, o bază de date care cuprinde toate exemplarele de plante conservate în Australia. El a urmărit înregistrări datând din 1971, care se aflau în colecții de peste 50 de ani.