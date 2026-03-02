„Luna Sângerie” revine pe 3 martie 2026. Unde va fi vizibilă eclipsa totală

Următoarea eclipsă totală de Lună, vizibilă din România, va avea loc la 31 decembrie 2028.Foto: Getty Images

O eclipsă totală de Lună, fenomen cunoscut și sub numele de „Luna Sângerie”, va avea loc la marți, 3 martie 2026. Fenomenul ceresc nu se va vedea de pe teritoriul României, deoarece va avea loc în timpul zilei pentru zona noastră, când satelitul natural al Pământului se află sub orizont. Faza de totalitate, când Luna devine roşie, va fi vizibilă din America de Nord şi de Sud, Asia de Est, Australia şi Noua Zeelandă, relatează Agerpres.

Eclipsa totală de Lună va dura aproximativ 5 ore şi jumătate în total, faza de totalitate (când Luna devine roşiatică) fiind de aproximativ 58 de minute.

Fenomenul astronomic va putea fi urmărit, în direct, online, la adresele:

timeanddate.com;

virtualtelescope.eu;

space.com;

svs.gsfc.nasa.gov;

Transmisiunile vor începe în jurul orei 08:30 UTC, care corespunde orei 10:30 în România.

Ce este „Luna Sângerie”

Luna devine roşie deoarece ea „alunecă” în umbra Pământului, care blochează razele solare, şi îşi pierde treptat strălucirea albă. Singurele raze solare care ajung la Lună sunt „reflectate şi dispersate prin atmosfera terestră”, a explicat Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast.

Lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai scurte decât cele roşii şi, prin urmare, sunt mai uşor de dispersat atunci când traversează atmosfera terestră. „Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanţă roşie, culoarea sângelui”, a precizat astrofizicianul.

Mecanismul eclipselor de Lună se explică prin faptul ca Pământul, fiind un corp opac luminat de Soare, proiectează în urma sa un con de umbră, precum şi unul de penumbră.

Luna, la rândul sau, neavând lumina proprie, de fiecare dată când pătrunde în umbra Pământului, nu mai este luminată. După modul cum Luna intersectează, parţial sau total, fie conul de umbră, fie doar cel de penumbră, va avea loc o eclipsă de Lună, parţială sau totală, prin umbră sau prin penumbră, precizează astro-urseanu.ro.

Eclipse de Lună au loc de cel puţin două ori pe an şi se produc întotdeauna la faza de Lună Plină, atunci când Soarele este în opoziţie cu Luna.

Când va fi vizibilă o eclipsă totală de Lună din România

Din România, următoarea eclipsă parţială de Lună se va vedea la 28 august 2026, potrivit astro-urseanu.ro. Următoarea eclipsă totală de Lună, de asemenea vizibilă din România, va avea loc la 31 decembrie 2028.

Precedenta eclipsă totală de Lună ce a putut fi observată de pe întreg teritoriul ţării noastre s-a produs la 7 septembrie 2025, cu o durată a totalităţii de 1 oră şi 22 de minute.

De-a lungul secolului XXI, vor avea loc, în total, 228 de eclipse de Lună, dintre care 86 prin penumbră, 57 parţiale şi 85 totale.

Anii cu cele mai multe eclipse de Lună din secolul nostru, mai exact cu patru eclipse lunare fiecare, sunt: 2009, 2020, 2038, 2056, 2085 şi 2096, conform eclipse.gsfc.nasa.gov.

Dincolo de spectaculozitatea acestor fenomene, eclipsele de Lună furnizează specialiştilor date privind atmosfera Pământului, gradul de poluare a acesteia, efectele radiaţiei solare asupra atmosferei şi altele, Luna comportându-se ca un ecran pe care putem „citi” particularităţile atmosferei Pământului.

Eclipsele de Lună sunt folosite şi pentru măsurarea vitezei de răcire a scoarţei lunare, în intervalul în care aceasta este lipsită de căldura Soarelui, potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu.