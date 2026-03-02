HBO Max și Paramount+ vor fuziona într-o singură platformă de streaming. Brandul HBO ar urma să funcţioneze independent

HBO Max și Paramount+ vor fuziona într-o singură platformă de streaming.foto: getty images.com

Paramount Skydance intenționează să unească Paramount+ și HBO Max într-un singur serviciu de streaming, după finalizarea fuziunii dintre Paramount și Warner Bros. Discovery, în urma retragerii Netflix din afacere. Decizia Paramount este ca brandul HBO să „opereze independent”, notează Variety.

"Plănuim să unim cele două servicii, ceea ce ne-ar aduce puțin peste 200 de milioane de abonați”, a declarat CEO-ul Paramount, David Ellison, în timpul unei discuţii cu investitorii, în care au fost prezentate detaliile fuziunii.

"Credem că acest lucru ne poziționează cu adevărat pentru a concura cu liderii din domeniu. La Paramount, până la mijlocul acestui an, vom fi finalizat consolidarea celor trei servicii ale noastre sub un singur pachet și vom adopta o abordare similară față de această platformă în viitor.

Și credem că oferta combinată, având în vedere cantitatea de conținut și ceea ce putem face din punct de vedere tehnologic, ne va pune cu adevărat într-o poziție care să ne permită să concurăm cu cei mai mari jucători din domeniu", a mai afirmat David Ellison.

Nu este clar, deocamdată, care va fi configurația noului streamer rezultat după fuziune și dacă HBO Max va mai fi disponibil în cadrul serviciului sau complet integrat.

Cu toate acestea, Ellison a precizat că Paramount dorește să ofere HBO, condusă în prezent de Casey Bloys, tratamentul special pentru a continua dezvoltarea și programarea conținutului fără o supraveghere strictă din partea directorilor Paramount.

Ellison le-a spus analiștilor în cadrul apelului că „Game of Thrones” este serialul său HBO preferat.

"Plănuim ca acesta să poată funcționa independent, astfel încât HBO să poată să facă ceea ce face incredibil de bine. Punctul nostru de vedere este că HBO ar trebui să rămână HBO. Au construit un brand fenomenal.

Sunt lideri în domeniu și ne dorim doar ca ei să continue să facă mai mult din asta. Dar prin reunirea platformelor, tot conținutul nostru va putea ajunge la un public chiar mai larg decât putem face independent", a mai spus Ellison.

Netflix n-a mai cumpărat Warner Bros

În decembrie, Netflix depăşise oferta Paramount pentru cumpărarea studiourilor și diviziei de streaming a Warner Bros. Discovery. Dar, Paramount și-a îmbunătățit oferta de a cumpăra întreaga companie Warner Bros. Discovery, inclusiv divizia sa de cablu aflată în dificultate, majorând propunerea de la 30 de dolari pe acțiune la 31 de dolari pe acțiune.

Consiliul de administrație al WBD a acceptat oferta, iar Netflix a refuzat să-și majoreze propunerea, ceea ce a dus la fuziunea între Paramount și WBD.