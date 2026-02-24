Robert Carradine, actorul din Lizzie McGuire și Revenge of the Nerds, a murit la 71 de ani. Foto: Profimedia Images

Actorul Robert Carradine, cunoscut pentru rolurile sale din filmul Revenge of the Nerds și serialul Lizzie McGuire, a murit la vârsta de 71 de ani. Familia a anunțat că actorul s-a sinucis după ce a trăit mulți ani cu tulburare bipolară, scrie The Guardian.

Familia spune că a făcut public acest detaliu pentru a crește gradul de conștientizare asupra problemelor de sănătate mintală.

„Cu profundă tristețe trebuie să vă spunem că tatăl, bunicul, unchiul și fratele nostru iubit, Robert Carradine, a murit”, a transmis familia într-un comunicat oferit publicației Deadline.

„Într-o lume care poate părea uneori foarte întunecată, Bobby a fost mereu o lumină pentru cei din jur. Suntem devastați de pierderea acestui suflet minunat și dorim să recunoaștem lupta lui curajoasă cu tulburarea bipolară, care a durat aproape două decenii. Sperăm ca povestea lui să ajute la combaterea stigmatului legat de bolile mintale. În acest moment, vă rugăm să ne respectați intimitatea în timp ce ne plângem pierderea”, se arată în mesajul familiei.

Fratele său mai mare, actorul Keith Carradine, a declarat că familia a vrut ca publicul să afle despre boala de care suferea Robert.

„Vrem ca oamenii să știe, și nu este nimic rușinos în asta. Vreau să-l omagiez pentru lupta lui și pentru sufletul său frumos. A fost extrem de talentat și ne va lipsi în fiecare zi. Ne vom aminti cât de amuzant era, cât de înțelept și cât de deschis și tolerant a fost. Asta a fost fratele meu mai mic”, a spus Keith Carradine.

În 2009, fratele vitreg al actorului, David Carradine, a murit la 72 de ani, în urma unei asfixieri accidentale într-o cameră de hotel din Thailanda. Robert Carradine declara ulterior că problemele sale psihice s-au declanșat după moartea acestuia, iar mai târziu a fost diagnosticat cu tulburare bipolară.

Născut în 1954, Robert Carradine a fost cel mai mic fiu al actorului John Carradine. Avea doi frați vitregi mai mari, David și Bruce, și doi frați, Keith și Christopher. Cu excepția lui Christopher, toți au urmat o carieră în actorie.

Debutul său cinematografic a avut loc în 1972, în filmul The Cowboys, alături de John Wayne. Au urmat roluri în filmul premiat cu Oscar Coming Home și în producția lui Martin Scorsese din 1973, Mean Streets, unde a apărut alături de fratele său David.

În 1980, a jucat în The Long Riders împreună cu frații săi David și Keith, interpretând membrii unei familii de bandiți celebri din Vestul Sălbatic. Filmul a fost cunoscut pentru distribuția sa formată din frați celebri care jucau roluri de frați și pe ecran.

Cel mai mare succes al carierei sale a fost comedia din 1984 Revenge of the Nerds, unde l-a interpretat pe Lewis Skolnick, liderul studenților marginalizați. Pentru a se pregăti pentru rol, Carradine a petrecut timp sub acoperire la Universitatea din Arizona, convingând studenții că este un „tocilar” autentic. A revenit în alte trei continuări ale filmului, lansate în 1987, 1992 și 1994.

Mai târziu, a devenit cunoscut unei noi generații de telespectatori prin rolul lui Sam, tatăl personajului principal din serialul Lizzie McGuire, unde a jucat alături de Hilary Duff în 65 de episoade difuzate între 2001 și 2004.

Robert Carradine a avut o fiică, actrița Ever Carradine, cu Susan Snyder. Ulterior, s-a căsătorit cu Edith Mani, cu care a avut doi copii, Marika și Ian. Cei doi au divorțat în 2015, după 25 de ani de căsnicie.

În timpul procedurilor de divorț din 2017, Edith Mani a susținut că actorul ar fi încercat să provoace un accident auto în Colorado, în 2015, pentru a-i ucide pe amândoi. Carradine a recunoscut atunci că se afla într-o „stare psihotică” în acel moment.