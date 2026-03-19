Apare film cu Labubu: Producătorul chinez Pop Mart și Sony au anunțat că păpușile virale devin „actrițe” într-un lungmetraj

1 minut de citit Publicat la 14:40 19 Mar 2026 Modificat la 14:40 19 Mar 2026

Păpuși Labubu în vitrina unui magazin din Germania. Sursa foto: Hepta

Păpușile Labubu, celebre în toată lumea și virale pe internet, vor fi protagonistele unui film de lungmetraj, a anunțat joi compania chineză Pop Mart, care le produce, informează AFP, potrivit Agerpres.

Cu un aer ștrengar și dinți mici și ascuțiți, aceste jucării din pluș au generat, începând din 2024, o frenezie comercială planetară alimentată de rețelele de socializare.

Lanțul chinez de magazine de jucării și figurine Pop Mart, care comercializează în exclusivitate Labubu, a oficializat joi, într-un comunicat, asocierea sa cu Sony Pictures pentru a da viață acestor personaje într-un film.

Lungmetrajul, aflat în prezent în producție, va combina imagini generate de computer și filmări reale. Nu a fost anunțată încă o dată de lansare a peliculei.

Filmul va fi regizat de britanicul Paul King, cunoscut pentru „Wonka” (2023) și „Paddington” (2014).

Create în 2015 de ilustratorul din Hong Kong Kasing Lung, personajele Labubu au provocat o isterie planetară începând de acum doi ani.

Figurinele din pluș, exponente ale esteticii „ugly-cute”, sunt purtate de celebrități precum Rihanna sau Dua Lipa și au devenit atât de populare, încât oamenii stau la cozi la unele magazine Pop Mart pentru a le cumpăra.

Păpușile sunt fabricate în ediții limitate și vândute în „cutii misterioase”, care își dezvăluie conținutul cumpărătorilor doar în momentul deschiderii cutiei. Unele modele rare se vând la mâna a doua cu mii de euro.

„Universul fantastic Labubu pe marele ecran”

Anul trecut, Pop Mart a vândut peste 100 de milioane de Labubu la nivel global, un succes sărbătorit de China ca un semn al influenței culturale în creștere a țării.

Aceste figurine blănoase au devenit ambasadoarele unei Chine „cool” în Europa și în America de Nord.

Lungmetrajul își propune să profite de popularitatea păpușilor pentru a transpune „universul fantastic Labubu pe marele ecran”, a precizat Pop Mart într-un comunicat.

Colaborarea cu Sony Pictures „marchează o etapă importantă”, care promite „o experiență cinematografică unică, ce îmbină narațiunea creativă, viziunea artistică și un succes planetar durabil”, a mai spus compania.

Pop Mart deține peste 600 de magazine în peste 30 de țări și regiuni.