De ce nu a venit Sean Penn la ceremonia Oscar: „Se află în Ucraina, într-o vizită privată”

1 minut de citit Publicat la 14:20 16 Mar 2026 Modificat la 14:38 16 Mar 2026

Sean Penn s-a mai aflat la Kiev în toamna anului 2022, când s-a întâlnit și cu președintele Volodimir Zelenski. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Actorul american Sean Penn, care a câștigat duminică al treilea premiu Oscar din cariera sa, în cadrul unei ceremonii la care nu fost prezent, se află la Kiev pentru a „sprijini Ucraina” și urmează să se întâlnească luni cu președintele Volodimir Zelenski, a declarat luni pentru AFP un înalt oficial ucrainean, informează Agerpres.

„El se află în Ucraina, însă este o vizită privată”, a declarat oficialul pentru AFP. „Pur și simplu vrea să sprijine Ucraina”, a adăugat el.

Actorul american în vârstă de 65 de ani intenționează ulterior să se deplaseze pe frontul din Ucraina, a declarat pentru AFP o altă sursă ucraineană.

Recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul său din filmul „One Battle After Another”, Sean Penn, un susținător al Kievului la Hollywood, a vizitat de mai multe ori Ucraina de la începutul invaziei Rusiei în această țară, în 2022.

De asemenea, în 2023, actorul a co-regizat un documentar despre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fost actor.

Filmul, un portret admirativ al lui Zelenski, care urmărește ascensiunea spectaculoasă a acestuia de la comedian la lider militar, a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, în 2023.

În timpul interviurilor în care au vorbit despre primele luni ale invaziei Ucrainei, Sean Penn și Volodimir au legat ceea ce amândoi au descris drept o prietenie profundă.

În 2025, Sean Penn și starul rock Bono au transmis un apel vibrant către Occident pentru sprijinirea Ucrainei, la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, pozând pentru fotografi pe covorul roșu alături de soldații ucraineni,