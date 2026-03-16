Sean Penn nu s-a prezentat la Premiile Oscar 2026 şi nu şi-a ridicat trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar

Sean Penn nu s-a prezentat să își ridice Premiul Oscar câștigat pentru rolul din filmul "One Battle After Another", în regia lui Paul Thomas Anderson. Foto: Getty Images

Sean Penn, eternul rebel al Hollywoodului, a câștigat duminică al treilea premiu Oscar pentru interpretarea unui militar absurd de rigid din "One Battle After Another" ("O luptă după alta"), scrie AFP, conform Agerpres. Prin această reușită, el devine a opta persoană din istorie cu cel puțin trei statuete câștigate. Cu toate acestea, celebrul actor nu s-a prezentat la gala organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului pentru a-și ridica mult râvnitul trofeu.

După ce a câștigat deja Oscarul pentru cel mai bun actor pentru "Mystic River" în 2004 și "Milk" în 2009, actorul american de 65 de ani a fost de data aceasta încoronat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea din satira politică "One Battle After Another", filmul regizat de Paul Thomas Anderson fiind de altfel marele câștigător al serii.

El li se alătură actorilor Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson și Walter Brennan, care au câștigat fiecare câte trei premii Oscar, și actrițelor Meryl Streep, Ingrid Bergman, Frances McDormand și Katharine Hepburn, care au câștigat fiecare câte patru.

Fidel reputației sale, actorul a ignorat cea de-a 98-a ceremonie și, prin urmare, nu a fost prezent pentru a-și accepta premiul.

"Nu a putut fi aici în această seară sau nu a vrut", a glumit la Oscaruri prezentatorul Kieran Culkin despre actor.

Sean Penn ar fi plecat cu câteva zile înainte de gala de decernare a Premiilor Oscar într-o călătorie în Europa, iar planul său, "la sfârşitul săptămânii trecute", era era să petreacă timp în Ucraina, au spus două persoane care au vorbit sub protecția anonimatului, a relatat The New York Times.

Actorul american are o relație veche cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și a devenit o tradiţie pentru el să lipsească de la ceremoniile de premiere. De altfel, aşa s-a întâmplat şi la Globurile de Aur și Premiile BAFTA de anul acesta, unde a câștigat, de asemenea, premiile la categoria la care a fost nominalizat, însă, a ales să nu se prezinte la evenimente.

În "One Battle After Another", îl interpretează pe colonelul Steven Lockjaw, un militar cu chip schimonosit, cu pieptul bombat și bicepși hipertrofiați, care cedează pentru scurt timp atracției sale față de revoluționara Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor). Ani mai târziu, mobilizează o armată pentru a împiedica această aventură trecătoare să-i distrugă ambițiile politice.

Sean Penn l-a întrecut pe portoricanul Benicio Del Toro, colegul său din "One Battle After Another", precum și pe Delroy Lindo ("Sinners"), australianul Jacob Elordi ("Frankenstein") și suedezul Stellan Skarsgard ("Sentimental Value").

Celebrat atât pentru intensitatea interpretărilor sale, cât și pentru disprețul său față de mondenitățile hollywoodiene, actorul cu ochi albaștri pătrunzători și sprâncene mereu încruntate nu a ezitat să rateze mai multe ceremonii din acest an la care fusese onorat, începând cu premiile BAFTA.