„Euphoria”, de la fenomenul Generației Z la serial care divide publicul

Scene din ultimul sezon al serialului Euphoria FOTO: Profimedia Images

Atenție: textul conține spoilere din sezonul 3

Când a debutat în 2019, Euphoria a fost considerat unul dintre serialele definitorii pentru Generația Z. Cu o estetică distinctă și povești despre dependență, identitate, relații și traumă, producția a devenit rapid un reper cultural pentru tinerii spectatori. Astăzi însă, după cinci ani de pauză și un al treilea sezon care a stârnit reacții puternic polarizate, mulți se întreabă dacă serialul mai reușește să surprindă realitatea generației pe care cândva părea să o reprezinte.

Noul sezon împinge povestea într-o direcție mult mai întunecată și mai spectaculoasă, așa cum subliniază BBC într-o analiză. Personajele se confruntă cu situații extreme: Rue transportă droguri peste graniță, Cassie își finanțează nunta prin conținut publicat pe OnlyFans, Nate este implicat în scene violente de răzbunare, iar Jules renunță la cariera artistică pentru a-și căuta un partener bogat care să o întrețină.

› Vezi galeria foto ‹

Distribuția principală, formată din Zendaya, Sydney Sweeney și Jacob Elordi, a devenit între timp una dintre cele mai apreciate din industrie. Acest lucru nu a împiedicat însă apariția criticilor legate de direcția creativă a serialului.

Deși creatorul producției, Sam Levinson, a descris noul sezon drept „cel mai bun de până acum”, reacțiile criticilor au fost rezervate. În schimb, interesul publicului rămâne ridicat, iar audiențele înregistrate de primele episoade au depășit recordurile sezoanelor anterioare.

Critici: mai mult șoc decât profunzime

O parte dintre comentatori consideră că serialul a început să privilegieze momentele virale în detrimentul dezvoltării personajelor. Scenele controversate au generat numeroase meme-uri și discuții pe rețelele sociale, însă unii critici susțin că impactul emoțional care caracteriza primele sezoane s-a diminuat.

Jurnalista Jess Bacon afirmă că serialul pare construit tot mai mult în jurul reacțiilor online, ceea ce a dus la o intrigă mai simplificată și mai puțin nuanțată. În opinia ei, experiențele adolescentine care făceau odinioară serialul relevant și recognoscibil au fost înlocuite de situații greu de asociat cu realitatea majorității tinerilor.

Aceeași impresie este împărtășită de numeroși fani care au crescut odată cu serialul. Dacă primele sezoane abordau teme precum obiectificarea femeilor, abuzul domestic, imaginea corporală sau dependența într-un mod în care mulți adolescenți se regăseau, noua direcție este percepută de unii drept excesiv de extravagantă și ruptă de realitate.

De asemenea, abordarea unor subiecte precum munca sexuală și cultura „tradwife” (soție tradițională) a fost criticată pentru lipsa profunzimii și a complexității care caracterizau sezoanele anterioare.

Fanii rămân împărțiți

Nu toți spectatorii sunt însă dezamăgiți. O parte dintre fani consideră că exagerarea și situațiile ieșite din comun au făcut întotdeauna parte din ADN-ul serialului și apreciază faptul că povestea continuă să surprindă.

Mulți au lăudat în special interpretările actoricești, iar prestațiile lui Zendaya și Sydney Sweeney au fost frecvent evidențiate drept unele dintre punctele forte ale sezonului.

Totodată, specialiști în domeniul sănătății mintale apreciază modul în care serialul continuă să exploreze tema dependenței. Terapeutul Gonzalo Sanchez consideră că noile episoade prezintă mai clar efectele psihologice ale consumului de droguri, concentrându-se asupra rușinii, traumelor nerezolvate și dificultăților procesului de recuperare.

O victimă a propriei epoci?

Pentru mulți observatori, problema principală nu este neapărat calitatea serialului, ci contextul în care acesta a revenit pe ecrane.

Potrivit analistului cultural James Kirkham, temele care făceau Euphoria revoluționar în 2019 - identitatea, sexualitatea, sănătatea mintală - au devenit între timp subiecte centrale în cultura populară. Astfel, serialul nu mai pare la fel de inovator.

În plus, pauza de aproape cinci ani dintre sezoane a schimbat radical relația publicului cu producția. Adolescenții care urmăreau primul sezon sunt acum adulți, iar peisajul digital s-a transformat profund. Într-o epocă dominată de conținut scurt, algoritmi și tendințe care se schimbă de la o săptămână la alta, puține seriale reușesc să păstreze aceeași relevanță culturală pe termen lung.

Comparațiile cu Skins sunt inevitabile. La fel ca predecesorul său britanic, Euphoria pare să se confrunte cu provocarea comună tuturor dramelor despre adolescență - aceea de a rămâne relevant într-o generație care se schimbă mai repede decât televiziunea poate ține pasul.

Iar dacă primul sezon a surprins perfect spiritul unei epoci, întrebarea care planează acum asupra serialului este dacă mai poate face același lucru într-o lume complet diferită față de cea în care a debutat.