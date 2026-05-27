A murit un actor din serialul „Emily in Paris”. Pierre Deny suferea de o boală gravă

1 minut de citit Publicat la 23:03 27 Mai 2026 Modificat la 23:25 27 Mai 2026

Actorul francez Pierre Deny a murit la vârsta de 69 de ani. Foto: Instagram/Pierre Deny

Actorul francez Pierre Deny, care a devenit cunoscut pe plan internaţional odată cu rolul din serialul TV „Emily in Paris”, difuzat de Netflix, a murit luni la vârsta de 69 de ani din cauza unor complicaţii medicale provocate de SLA (scleroză laterală amiotrofică).

Pierre Deny a interpretat personajul Louis de Leon - CEO-ul companiei de modă JVMA şi totodată tatăl lui Nicolas (Paul Forman), iubitul personajului Mindy (Ashley Park) - în sezoanele 3 şi 4 ale acestui serial TV de mare succes, scrie Variety, preluată de Agerpres.

Fiica actorului francez a confirmat decesul acestuia miercuri într-o declaraţie pentru cotidianul Le Parisien: "Cu o emoţie profundă, vă anunţăm moartea lui Pierre Deny, care s-a produs luni în urma unui episod brusc şi sever de SLA".

Pe lângă rolul interpretat în "Emily in Paris", Pierre Deny a jucat în peste 100 de filme şi seriale franţuzeşti, inclusiv în "Une femme d'honneur", "Julie Lescaut", "L'Instit", "Joséphine, ange gardien", "La Nouvelle Maud", "Camping Paradis" şi "Braquo".

Alături de interpretarea sa din "Emily in Paris", el era probabil cunoscut cel mai bine datorită prezenţei sale în telenovele franceze de lungă durată "Plus belle la vie" şi "Demain nous appartient", în care a jucat în peste 500 de episoade.

Filmările de la cel de-al şaselea sezon al serialului "Emily in Paris", care va totodată ultimul, au început săptămâna trecută în Grecia.