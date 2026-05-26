În Grecia au început filmările pentru ultimul sezon al serialului „Emily in Paris”

3 minute de citit Publicat la 12:26 26 Mai 2026 Modificat la 12:26 26 Mai 2026

Serialul „Emily in Paris” a urcat pe locul al doilea în topul global al celor mai bune 10 seriale TV în limba engleză în doar 11 zile de la debutul noului sezon. Sursa foto: Instagram/lilyjcollins

Serialul „Emily in Paris” produs de Darren Star, cu Lily Collins în rolul unei americance la Paris, se va încheia cu al șaselea sezon. Filmările au început în Grecia, iar Netflix a anunțat imediat că sezonul 6 al serialului „Emily in Paris” va coincide cu marele final al producţiei.

Creatorul serialului, Darren Star, a comentat: „A crea Emily in Paris cu această distribuție și o echipă extraordinară a fost călătoria vieții mele. În pragul acestui ultim sezon, sunt profund recunoscător față de Netflix, Paramount și, cel mai important, fanilor care au împărtășit această călătorie incredibilă cu noi. Abia așteptăm să împărtășim acest ultim capitol cu ​​voi. Vă mulțumim că ne-ați permis să intrați în viețile voastre, că v-ați inspirat visele de călătorie și dragostea voastră pentru Paris. Emily o va avea mereu în Paris!”

Noua locaţie a serialului

După experiența de la Roma și Veneția, în ultimul sezon viaţa lui Emily se va desfășura într-o țară nouă: Grecia. La urma urmei, indiciul era deja acolo în finalul sezonului cinci, când Gabriel i-a cerut lui Emily să i se alăture în Grecia. Dar acum, distribuția serialului, aflată în prezent în Grecia pentru filmările noilor episoade, a confirmat noua locație a serialului „Emily in Paris”, în sezonul 6, relatează Corriere della Sera.

Distribuția

În ceea ce privește distribuția, ne putem aștepta la revenirea unor fețe familiare din serial, de la Lily Collins în rolul lui Emily Cooper la Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) și William Abadie (Antoine Lambert). Lucien Laviscount (Alfie) și Paul Forman (Nico) se vor lupta și ei pentru inima lui Mindy. Și apoi va fi şi Minnie Driver în rolul Prințesei Jane, acum coproprietară a Agence Grateau.

E aproape sigur că nu-l vom vedea pe Eugenio Franceschini (Marcello), fostul iubit al lui Emily, pe Thalia Besson (Genevieve) și nici măcar pe Raoul Bova în rolul cochetului italian al lui Sylvie.

Ce final pregătesc producătorii

​Filmările au început în ultimele săptămâni pe insulele grecești, iar primele fotografii de pe platourile de filmare au apărut deja online. Imaginile prezintă peisaje de vis, mări cristaline, apusuri de soare mediteraneene și, bineînțeles, ținutele colorate și emblematice ale lui Emily, un element caracteristic serialului.

Moda va continua să joace un rol central în poveste, alături de răsturnările de situație romantice care au făcut din Emily in Paris un serail de succes. Lily Collins a numit acest capitol final un „adio fantastic”, sugerând că sezonul final va conține tot ce au iubit telespectatorii de-a lungul anilor: romantism, decoruri pline de farmec, noi aventuri și inevitabile complicații emoționale. Grecia, cu atmosfera sa romantică și frumusețea atemporală, pare a fi decorul ideal pentru a încheia povestea lui Emily Cooper. Însă scenariștii ar putea alege și o concluzie mai puțin previzibilă, una care să surprindă telespectatorii până la ultimul episod.

Succesul şi câştigurile

„Emily in Paris” a urcat pe locul al doilea în topul global al celor mai bune 10 seriale TV în limba engleză în doar 11 zile de la debutul noului sezon, ajungând în Top 10 în 91 de țări și pe primul loc în 24 de țări, inclusiv Franța, Italia, Brazilia și Germania. De cinci sezoane încoace, Emily in Paris a continuat să captiveze publicul din întreaga lume, fiecare episod petrecând mai multe săptămâni în top 10 seriale în limba engleză la nivel global.

„Emily in Paris 6” este așteptat să ajungă pe Netflix în 2027.