„Avem șanse la Oscar”. Cristian Mungiu s-a întors în țară cu trofeul Palme D'or: „Statul să-și facă treaba, medalii am deja o valiză”

Regizorul Cristian Mungiu, care a câştigat, pentru a doua oară, Palme D'or la Festivalul de Film de la Cannes, s-a întors duminică seara în România și a făcut primele declarații în fața jurnaliștilor.

Cristian Mungiu: Ne-am bucurat foarte mult, am sperat foarte mult că e posibil. Am luat primul Palme d’Or acum aproape 20 de ani și de atunci m-am întors de fiecare dată cu toate celelalte filme la Cannes. Mereu îți dorești să fie apreciat filmul, dar este un context, nu poți să îți propui să iei premiul, depinde de juriu, de celelalte filme. Ne bucurăm mult că a ieșit așa, pentru că este un film care implică un anumit curaj, și să îl faci, și să îl recepționezi, iar acest Palme d’Or o să îl ajute să aibă viață în lume, să fie curiozitatea de care e nevoie ca să fie descoperit.

Câtă greutate are acest premiu pe umerii dvs.?

Cristian Mungiu: Pune mai puțină greutate decât primul, pentru că nu mai am nevoie de altă recunoaștere. E foarte complicat să iei un Palme d’Or… În momentul de față, ce mă bucură este că viața acestui film abia începe, avem niște șanse la Oscar. Nu pot să promit nimic altceva, o să avem o campanie, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitorii americani, ci pe cât posibil și de noi, în România. Sper ca viața filmului să se întindă până în martie anul viitor și să fie nominalizat acolo. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar în România percepția face ca premiile acelea să fie mai interesante decât acest premiu, care este potrivit pentru acest film.

Ce așteptări aveți de la statul român?

Cristian Mungiu: Am niște așteptări care nu se leagă de filmul meu. Eu am rugămintea și pretenția ca statul român să dea mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi am făcut partea noastră. E un pic stânjenitor că, la 20 de ani după primul Palme d’Or, ne întoarcem acum și încă nu avem o sală de premieră unde să prezentăm acest film în București. Noi nu putem să facem ceva, avem nevoie ca statul să ne ajute. Îmi doresc ca statul să își aplice propria lege, pentru că dacă fondul de la loterie ar contribui la cel al CNC, cum este legal, noi nu am mai avea probleme de finanțare. Îmi doresc doar să își facă treaba. Medalii și decorații am deja o valiză de data trecută, îmi ajung, mulțumesc.

Cum a trecut de securitate premiul Palme d’Or?

Cristian Mungiu: A fost amuzant și prima oară și acum. Atunci a trecut pe la scanner și persoana de acolo a fost foarte uimită. Astăzi am dat peste cred că singurul francez din Franța care nu știa ce este un Palme d’Or. A întrebat daca e periculos și i-am zis că nu.

Cum credeți că va fi primit filmul în România?

Cristian Mungiu: Îmi doresc ca oamenii să vină să îl vadă, pentru că nu este atât de evident. Filmele mele sunt văzute mult mai mult în alte țări decât în România și nu e o notă bună pentru noi. Dacă îmi doresc ceva este să nu ieși din sala fix cu aceeasi opinie cu care ai intrat. E un film care încearcă să stimuleze puțin spiritul critic, să știi că ești capabil să iei decizii pe propriile tale judecăți.

Când am putea să îl vedem în cinema? Cristian Mungiu: Depinde, s-ar putea să mai dureze, să facem mai întâi o serie de proiecții speciale, de avanpremieră, din când în când. Trebuie să discutăm cu distribuitorul american, care are întâietate, pentru că va face campanie pentru Oscar. Filmul e automat calificat la Oscar; dacă punctul central de promovare va fi toamna târziu și începutul anului viitor, s-ar putea să așteptăm cu proiecția filmului până atunci.