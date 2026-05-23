Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d'Or cu filmul „Fjord”, la Festivalul de Film de la Cannes

2 minute de citit Publicat la 23:10 23 Mai 2026 Modificat la 23:37 23 Mai 2026

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.

În filmul „Fjord”, cineastul român Cristian Mungiu îşi plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan şi Renate Reinsve) se stabileşte împreună cu cei cinci copii ai săi şi pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care îşi proclamă toleranţa şi respectul faţă de minorităţi.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violenţă domestică împotriva copiilor. Autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube şi a smartphone-urilor, şi le critică credinţa religioasă.

Tensiunea creşte până când se declanşează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre fraţi, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.

„Fjord” este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună.

„Acest film este un mesaj pentru toleranţă, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt cuvinte frumoase pe care le iubim cu toţii, dar trebuie să le punem în practică mai des”, a declarat el la primirea Palme d'Or.

Cristian Mungiu a revenit cu acest film în competiţia oficială de la Cannes cu acelaşi curaj artistic care i-a adus trofeul Palme d'Or în anul 2007 („4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”), premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 („După dealuri”) şi premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 („Bacalaureat”).

În 2025, trofeul Palme d'Or i-a fost atribuit lungmetrajului „It Was Just an Accident”, regizat de cineastul iranian Jafar Panahi.

Cea de-a 79-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă s-a desfăşurat la Palatul Festivalurilor şi Congreselor din Cannes. Prezentatoarea ceremoniei a fost actriţa franceză Eye Haidara. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook.

Palmaresul complet al competiției

Trofeul Palme d'Or: „Fjord”, de Cristian Mungiu

Marele Premiu al Juriului: „Minotaur”, de Andrei Zvyagintsev

Premiul Juriului: „The Dreamed Adventure”, de Valeska Grisebach

Premiul pentru regie: ex-aequo - Javier Calvo, Javier Ambrossi („La bola negra”) şi Pawel Pawlikowski („Fatherland”)

Premiul pentru scenariu: Emmanuel Marre („Notre salut”)

Premiul de interpretare feminină: Virginie Efira şi Tao Okamoto („All of a Sudden”)

Premiul de interpretare masculină: Emmanuel Macchia şi Valentin Campagne („Coward”)

Trofeul Camera d'Or: „Ben'Imana”, de Marie Clementine Dusabejambo

Trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj: „For The Opponents”, de Federico Luis

Palme d'Or onorific: Peter Jackson, Barbra Streisand, John Travolta