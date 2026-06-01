Cristian Mungiu critică subfinanţarea fondului cinematografic: Datoria acumulată este de cel puțin 130 de milioane de euro

Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026 cu lungmetrajul "Fjord". Sursa foto: Getty Images

Fondul cinematografic este subfinanțat pentru că unele dintre fondurile prevăzute în lege nu sunt încasate, nu a fost virată taxa pe jocuri de noroc, iar datoria acumulată până în prezent este de cel puțin 130 de milioane de euro, a atras atenția regizorul Cristian Mungiu, potrivit Agerpres.

Filmul "Fjord", regizat de Cristian Mungiu şi recompensat anul acesta cu trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, va fi proiectat în avanpremieră în România pe 13 iunie, într-o proiecţie unică organizată simultan în aproximativ 90 de cinematografe din 52 de oraşe.

"Cinematografia română nu primește bani de la bugetul de stat, există un fond cinematografic care este alimentat prin lege din diferite surse (...) fondul cinematografic este subfinanțat, pentru că unele din fondurile prevăzute în lege nu sunt încasate.

(...) este necesară virarea conform legii către fondul cinematografic a taxei pe jocurile de noroc. Asta este o prevedere care există în lege încă din 2020, însă banii nu au fost virați niciodată. Datoria acumulată până în acest moment este de cel puțin 130 de milioane de euro, ca să vă dați seama de câți bani a fost privată cinematografia română pentru faptul că nu s-a aplicat legea", a declarat Cristian Mungiu, luni, la o conferință de presă.

El a punctat că aplicarea acestei legi nu necesită vreo alocare de la buget sau o modificare legislativă, ci doar un ordin de la Ministerul Finanțelor și de la cel al Culturii.

"Fondul cinematografic este alimentat dintr-o taxă privind publicitatea tv (...), însă Centrul Național al Cinematografiei nu are mijloacele pentru a îi obliga pe cei care trebuie să vireze acești bani să o și facă la nivelul întregului volum de publicitate contractat, un fapt care reiese la sfârșitul fiecărui an, atunci când iese la iveală cifra globală de publicitate contractată anual. Este foarte important ca o instituție a statului care are putere mai mare să determine plata constantă și corectă a acestei contribuții", a atras atenția regizorul Cristian Mungiu.

El a semnalat că este necesară includerea publicității digitale pe lista surselor care alimentează fondul cinematografic.

"Cinematografia trăiește dintr-o mică taxă, această publicitate pusă pe vremea când existau doar televiziuni, acum totul este online, este important ca această lege să fie updatată, publicitatea s-a mutat acum pe digital", a mai declarat Cristian Mungiu.

De asemenea, el crede că este important să se găsească o linie de finanțare națională sau europeană pentru dotarea cinematografelor și a caselor de cultură din România care încă mai aparțin autorității de stat cu echipamente de proiecție cinematografică.