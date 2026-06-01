Europa intră în cursa pentru AI: Planul de la Bruxelles pentru fabrica de cipuri de ultimă generație care să rivalizeze cu SUA și Asia

Fabrica de semiconductori propusă este așteptată să facă parte dintr-un efort mai amplu care include o actualizare a strategiei emblematice a Bruxelles-ului privind producția de cipuri. sursa foto: Getty

Comisia Europeană pregătește o nouă strategie pentru reducerea dependenței de producători din SUA și Asia în domeniul cipurilor de inteligență artificială (AI), lucrând la planuri incipiente pentru o fabrică de semiconductori avansați în Europa, potrivit Politico.

Organismul executiv al blocului comunitar lucrează cu centrul belgian de cercetare și dezvoltare Imec și cu agenția germană de inovare SPRIND la planuri preliminare pentru o fabrică de semiconductori de ultimă generație. Acest impuls reflectă îngrijorarea crescândă de la Bruxelles că Europa a rămas mult în urmă în ceea ce privește tehnologia de bază care alimentează economia bazată pe AI, blocul comunitar mizând acum pe cipuri proiectate în SUA și fabricate acolo sau în Taiwan și Coreea de Sud.

Dezvoltarea capacității locale de producție ar oferi Europei o șansă de a controla o mai mare parte a lanțului de aprovizionare cu AI, de a capta o mai mare parte din valoarea sa economică și de a se izola de șocurile geopolitice.

Însă încercările anterioare de a atrage producția de cipuri avansate în Europa au eșuat, iar criticii se întreabă dacă regiunea are suficientă cerere - sau bani publici - pentru a susține o astfel de fabrică.

Fabrica de semiconductori propusă este așteptată să facă parte dintr-un efort mai amplu care include o actualizare a strategiei emblematice a Bruxelles-ului privind producția de cipuri, o inițiativă cunoscută sub numele de Chips Act 2.0, care urmează să fie lansată de Comisie săptămâna viitoare, ca parte a unui efort de a reduce dependența Europei de tehnologia străină.

Chips Act 2.0 va include o propunere de a încuraja investitorii privați să finanțeze „proiecte strategice” la scară largă pentru a promova „producția suverană și avansată, proiectarea avansată a cipurilor și reziliența lanțului de aprovizionare”, conform unui proiect de propunere legislativă obținut de Politico.

Planul se află într-un stadiu incipient

Comisia a discutat cu Imec și SPRIND pentru a determina ce ar fi necesar pentru un astfel de proiect, denumit în cod „Producție de semiconductori avansați fabricați în UE”, potrivit persoanelor informate despre discuții.

Inițiativa este încă într-un stadiu incipient, iar persoanele familiarizate cu discuțiile au avertizat că nu s-a luat nicio decizie cu privire la susținerea propunerii, locul în care ar putea fi amplasată o potențială fabrică sau modul în care aceasta ar putea fi finanțată.

Dacă va merge mai departe, propunerea s-ar baza pe un element din planul Comisiei pentru fabricarea de cipuri din 2023, în cadrul căruia centrul de cercetare și dezvoltare pentru cipuri Imec, cu sediul în Belgia, a primit 700 de milioane de euro din finanțarea UE pentru a dezvolta cipuri de generație următoare „pe doi nanometri”, despre care se așteaptă să fie mai puternice și mai eficiente din punct de vedere energetic decât modelele existente.

Una dintre persoanele familiarizate cu discuțiile a declarat că o opțiune discutată este construirea unei fabrici de cipuri „pe un nanometru” în Germania până în 2035.

TSMC, cu sediul în Taiwan, Samsung, sud-coreeanul, și Intel, cu sediul în SUA, sunt liderii în fabricarea de cipuri, ceea ce le face lideri globali în producția de infrastructură care rulează modele de inteligență artificială.

Unii oficiali și personalități din industrie au indicat Rapidus din Japonia ca un posibil model pentru UE. Compania, înființată în 2022 cu sprijinul unor mari companii japoneze și al guvernului, își propune să înceapă producția de cipuri avansate la scară largă în 2027.

Însă efortul Bruxelles-ului se confruntă cu îndoieli puternice, nu în ultimul rând pentru că Europa a încercat deja. În 2022, comisarul pentru piața internă de atunci, Thierry Breton, a insistat să aducă producția de cipuri avansate în blocul comunitar, doar pentru ca mega-fabrica planificată de Intel din Germania să se prăbușească în 2024 din cauza problemelor financiare ale producătorului american de cipuri.

Avertismente privind planurile Comisiei Europene

Într-un interviu acordat săptămâna trecută, Christophe Fouquet, CEO al ASML, un lider în industrie care produce mașinile care produc cipuri, a avertizat împotriva unui astfel de proiect.

„Dacă ați avea o [fabrică] ca aceasta în Europa, tot ce ar fi fabricat ar fi exportat în Statele Unite”, a spus Fouquet. „Așadar, veți fi într-o situație în care Europa subvenționează un proiect mare, iar rezultatul acestui proiect merge în altă parte.”

Bart Groothuis, un membru olandez al Parlamentului European, a vizitat recent sediul Rapidus din Japonia și a declarat că a fost impresionat, dar a împărtășit îngrijorările lui Fouquet cu privire la piața europeană.

„Întrebarea rămâne dacă există suficientă cerere și dacă există suficientă încredere în rândul proiectanților [de cipuri] pentru ca cipurile lor avansate să fie produse acolo”, a spus el.

Finanțarea este o altă problemă nerezolvată. O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat că se teme că guvernul german se va confrunta cu dificultăți în a face o astfel de fabrică viabilă, avertizând că ar putea necesita „subvenții permanente”.

Berlinul a rezervat 5 miliarde de euro pentru semiconductori în bugetul său pe 2026 și încă o jumătate de miliard pentru un proiect european comun privind inteligența artificială.

Un purtător de cuvânt al Imec a declarat că industrializarea este „următoarea fază structurală importantă” pentru impulsul UE către cipuri, în urma Legii cipurilor din 2023, care s-a concentrat pe cercetare și proiecte pilot.

Planurile UE privind producția de cipuri vor include, de asemenea, instrumente pentru a răspunde crizelor lanțului de aprovizionare, cum ar fi penuriile de anul trecut, după ce guvernul olandez a intervenit la producătorul de semiconductori Nexperia, cu sediul în Olanda și deținut de chinezi.