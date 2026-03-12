La cina de gală de la Oscar 2026 meniul va fi un adevărat spectacol. Ce pregătesc cei 75 de bucătari și 45 de cofetari

Printre clasicele feluri de mâncare care trebuie încercate se numără plăcinta cu pui, pizza cu somon afumat, faimoasa pizza Spago, macaroanele cu brânză și mini-burgerii Wagyu. Sursa foto: Getty Images

Imediat după ceremonia decernării Premiilor Oscar 2026, vedetele se îndreaptă spre Balul Guvernatorilor pentru a participa la o cină de gală care a devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culinare din industria divertismentului.

Anul acesta, cel care se ocupă de meniul pentru vedete este Wolfgang Puck, bucătarul austriac care a devenit o adevărată instituție în Los Angeles. Pentru a treizeci și a doua oară, el va concepe meniul pentru seara de după cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, în noaptea de duminică, 15 martie, spre luni, 16 martie, relatează presa italiană.

Scopul său este întotdeauna același: să surprindă vedetele cu preparate rafinate, dar reconfortante. Nu este o coincidență faptul că Puck continuă să susțină cu mândrie valoarea mâncării reconfortante, acele arome simple după care chiar și cele mai glamouroase vedete tânjesc după ce au petrecut ore întregi pe covoarul roșu și la ceremonie. „Mâncarea reconfortantă este întotdeauna preferata oamenilor”, a explicat bucătarul în timpul avanpremierei meniului care a avut loc pe 10 martie la Los Angeles.

Printre clasicele feluri de mâncare care trebuie încercate se numără plăcinta cu pui, pizza cu somon afumat, faimoasa pizza Spago, macaroanele cu brânză și mini-burgerii Wagyu. Pizza, în special, a devenit un fel de simbol al Balului Guvernatorilor. Puck spune că a încercat odată să o elimine din meniu pentru că se săturase să o mai facă. Rezultatul a fost dezastruos: oaspeții tot întrebau unde a dispărut faimoasa sa pizza.

Pe lângă preparatele tradiționale, bucătarul introduce și câteva noutăți în fiecare an. De exemplu, meniul din 2026 va include o zonă cu bucătari sushi, gata să pregătească preparate japoneze pe loc. Va exista și o mașină de înghețată, concepută pentru a oferi deserturi proaspete și spectaculoase invitaților serii.

În spatele acestei cine de vis se află o mașinărie organizatorică gigantică. 75 de bucătari și 45 de cofetari vor lucra în bucătărie, sprijiniți de 325 de angajați, inclusiv personal de servire și manageri, o mică armată însărcinată cu hrănirea sutelor de invitați care sosesc direct de la ceremonie.

Cifrele vorbesc de la sine despre amploarea evenimentului. În timpul serii, vor fi pregătite aproximativ 600 de pizza, 3.000 de paste agnolotti cu anghinare și 2.000 de statuete Oscar de ciocolată, unul dintre cele mai fotografiate deserturi ale serii.

Desigur, vor exista băuturi demne de ocazie. Șampania, vinurile fine, sake și cocktailurile pe bază de tequila vor însoți banchetul până târziu în noapte, în timp ce actorii nou premiați vor sărbători cu statuetele în mână.

Balul Guvernatorilor reprezintă adevăratul epilog al Nopții Premiilor Oscar. Este momentul în care tensiunile competiției dispar, câștigătorii închină un pahar, iar învinșii se consolează cu o farfurie de pizza sau un mini-burger Wagyu.