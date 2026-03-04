Adaptarea cinematografică a serialului Game of Thrones este în lucru la Warner Bros.

Universul Game of Thrones se extinde din nou, de data aceasta pe marele ecran. Sursa foto: Getty Images

​Warner Bros pregăteşte un film care va avea loc în universul Game of Thrones. Proiectul, încredințat scenaristului Beau Willimon, vizează o dimensiune de blockbuster și se inspiră din povestea cuceririi continentului fictiv Westeros de către Aegon I Targaryen.

Universul Game of Thrones se extinde din nou, de data aceasta pe marele ecran. Warner Bros. a început dezvoltarea unui film cu acțiunea plasată în lumea creată de scriitorul George R.R. Martin, cu scopul de a realiza un blockbuster „de proporții monumentale”, relatează Rainews.

Abordarea amintește de cea adoptată de Denis Villeneuve pentru „Dune”, cu o producție care își propune să combine spectaculozitatea și profunzimea narativă. Beau Willimon, responsabil anterior pentru „House of Cards” și seria „Andor”, va scrie scenariul, reimaginând povestea cuceririi continentului Westeros de către Aegon I Targaryen. Acesta este un capitol original și fundamental în întreaga mitologie a acestei saga.

Vestea nu este o surpriză: The Hollywood Reporter a relatat anterior că atât HBO, cât și divizia de film a Warner Bros. lucrau simultan la proiecte inspirate de aceeași perioadă istorică din universul lui Martin. Cu toate acestea, nu se așteaptă ca serialul și filmul să se suprapună, pentru că intenția este de a urma căi narative independente, fiecare cu propriul limbaj.

Alegerea de a concentra acţiunea în jurul lui Aegon Cuceritorul pare strategică: este o poveste care va permite publicului să exploreze originile, genealogiile și războaiele care au determinat apoi evenimentele seriei originale.

Ideea de a aduce „Urzeala Tronurilor” pe marele ecran nu este nouă. În 2013, producătorii serialului original, David Benioff și D.B. Weiss, au propus companiei HBO ca serialul să se încheie cu trei filme, inspirate din Stăpânul Inelelor. Rețeaua a refuzat, preferând să păstreze încheierea poveștii în cadrul serialului, în conformitate cu modelul său de afaceri bazat pe abonament.