Actriţa Annabel Schofield, cunoscută pentru rolul din serialul "Dallas", a murit la 62 de ani

Annabel Schofield s-a născut pe 4 septembrie 1963 în Llanelli, Ţara Galilor. Sursa colaj foto: Facebook/Annabel Schofield

Actriţa Annabel Schofield, cunoscută pentru rolul Laurei Ellis din celebrul serial de televiziune "Dallas", a murit la vârsta de 62 de ani în Los Angeles, a relatat The Hollywood Reporter. Decesul a survenit la Los Angeles din cauza complicațiilor cancerului la creier. Regretata vedetă a fost o legendă a modei anilor ’80 şi a trecut de la coperțile revistei italiene Vogue la popularul serial de seară american pentru ca, ulterior, să producă filme.

După ce a fost diagnosticată cu cancer cerebral, actrița Annabel Schofield a publicat actualizări despre starea sa de sănătate pe un cont GoFundMe creat pentru a o ajuta să acopere cheltuielile apărute în urma diagnosticului, ultima postare fiind făcută pe 18 ianuarie. În acel mesaj, Schofield a dezvăluit că suferise recent o intervenție chirurgicală de urgență pentru îndepărtarea unei tumori din cavitatea nazală, a transmis publicaţia People.

Jurnaliştii de la The Hollywood Reporter au scris că Annabel Schofield a încetat din viaţă pe 28 februarie, însă, abia marţi, 3 martie, a fost făcută publică vestea tristă. Printre rolurile sale de film se numără cel al lui Alex Noffee în "Solar Crisis", alături de Charlton Heston, precum și aparițiile în "Dragonard" și "Eye of the Widow". Ulterior, vedeta a trecut în spatele camerei, ocupându-se de producție pentru filmele "The Brothers Grimm, Doom" și "City of Ember".

Annabel Schofield, în filmul "Dragonard", în 1987. Sursa foto: Profimedia Images

Născută pe 4 septembrie 1963 în Llanelli, Țara Galilor, vedeta provenea dintr-o familie cu legături în industria filmului. Tatăl său, John D. Schofield, a fost implicat în producția unor filme precum "Jerry Maguire" și "As Good as It Gets".

Înainte de a ajunge la televiziunea americană, Annabel Schofield a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale scenei modei londoneze din anii 1980, o perioadă marcată de influența New Romantics, moștenirea punk și stilul inovator al designerilor precum Vivienne Westwood și Katherine Hamnett.

Reprezentată de agenția londoneză Take Two, a apărut pe sute de coperți internaționale, inclusiv numeroase articole pentru ediția italiană a Vogue Italia, devenind unul dintre modelele preferate ale fotografului David Bailey. În plus, a apărut şi pe coperta revistei de modă Vogue Germany și a colaborat cu branduri de renume precum Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel și Revlon.

O reclamă memorabilă la televizor pentru Bugle Boy, în care ea rostea replica: "Scuzați-mă, purtați blugi Bugle Boy?", în timp ce conducea un Ferrari negru în deșert, a contribuit la faima ei internațională.

La apogeul carierei în modelling, Annabel Schofield s-a mutat la Los Angeles și a făcut trecerea spre actorie. În celebrul serial "Dallas", actriţa a interpretat-o pe Laurel Ellis timp de 12 episoade, jucând alături de Larry Hagman, interpretul emblematicului J.R. Ewing.

Personajul ei, Laurel Ellis, este o tânără fermecătoare și ambițioasă care intră în scenă în mijlocul sezonului serialului, aducând cu ea noi tensiuni romantice și dinamici de putere. Ellis este implicată într-o relație care se întrepătrunde cu echilibrul delicat al familiei Ewing, ajungând inevitabil în orbita manipulărilor și jocurilor psihologice ale lui J.R. Ewing, notează jurnaliștii italieni.

Personajul interpretat de Annabel Schofield în serialul TV "Dallas" reprezintă clasica "outsideră" care, odată intrată în lumea nemiloasă a petrolului și a intrigilor familiei texane, descoperă cât de dificil este să rămâi independentă.