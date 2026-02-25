Obiecte de colecţie din filme celebre de la Hollywood, scoase la licitaţie. Cât costă jacheta lui Arnold Schwarzenegger din Terminator

Obiecte de colecţie din filme celebre de la Hollywood, scoase la licitaţie. Sursa foto: Hepta

O puşcă harpon din filmul "Fălci" ("Jaws"), o jachetă din "Terminatorul" ("The Terminator"), mânerul unei săbii laser şi un cap de C-3PO din "Războiul stelelor" ("Star Wars") se numără printre cele 1.550 de obiecte de colecţie din lumea filmului şi televiziunii care vor fi scoase la licitaţie în martie, la Los Angeles, notează Agerpres.

Licitaţia se va desfăşura pe parcursul a trei zile, începând de la 25 martie, cu sesiuni live în prima zi la Petersen Automotive Museum din Los Angeles.

Unele dintre aceste obiecte vor fi expuse timp de o zi, la 11 martie, la Hotelul Maybourne din Beverly Hills.

Valoarea estimată a întregii colecţii, care include, de asemenea, "Harta jefuitorului" din seria de filme "Harry Potter", se ridică la 9 milioane de dolari (7,6 milioane de euro), potrivit Propstore, casa de licitaţii care organizează vânzarea.

Capul din fibră de sticlă al lui C-3PO, purtat de Anthony Daniels în "Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă" (1980) se numără printre principalele loturi scoase la vânzare, cu o valoare estimată între 350.000 şi 700.000 de dolari. Acest cap cu ochi strălucitori are mai multe caracteristici unice, inclusiv o antenă.

"Se întâmplă rar să găseşti astfel de obiecte... este destul de interesant", a comentat Ibrahim Faraj, director executiv la Propstore, în timpul unei prezentări a unora dintre loturi, organizată pentru presă în Marea Britanie înainte de plecarea lor spre California.

Se vând şi obiecte din "Războiul Stelelor"

Un alt obiect emblematic din "Războiul Stelelor", mânerul sabiei laser folosite în "Trezirea forţei" de personajul Luke Skywalker (Mark Hamill) şi Rey (Daisy Ridley), are o valoare estimată la circa 100.000 de dolari. "Acesta este, probabil, unul dintre cele mai importante obiecte din istoria 'Războiului Stelelor'", a declarat Ibrahim Faraj.

Puşca harpon folosită de Quint (Robert Shaw) şi Matt Hooper (Richard Dreyfuss) în clasicul film "Fălci" (1975) al regizorului Steven Spielberg se preconizează că îi va atrage pe colecţionari. Cu o valoare estimată la 500.000 de dolari, aceasta este propusă spre vânzare alături de lanseta Fenwick şi de mulineta Quint, care apar în primele scene ale întâlnirii cu rechinul. Două accesorii pe care Propstore le descrie drept "obiectele cele mai importante" din acest film "care au apărut vreodată la licitaţii".

Fanii filmului "Terminatorul" vor putea achiziţiona, la un preţ estimat între 75.000 şi 150.000 de dolari, jacheta purtată de Arnold Schwarzenegger în prima jumătate a filmului din 1984. Jacheta are pete de sânge fals, rupturi, urme de gloanţe false şi de arsuri.