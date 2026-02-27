Netflix renunță la oferta pentru Warner Bros și deschide calea pentru preluarea de către Paramount

Netflix a renunțat la propunerea de a cumpăra Warner Bros Discovery, deschizând astfel calea ca Paramount Skydance să câștige o bătălie de luni de zile pentru unul dintre cele mai legendare studiouri de la Hollywood, scrie BBC.

Warner Bros a anunțat joi că cea mai recentă ofertă a Paramount este „superioară” celei venite de la Netflix, iar Netflix a refuzat, la rândul său, să își majoreze oferta. Directorii Netflix au declarat că nu vor egala oferta Paramount Skydance, deoarece „acordul nu mai este atractiv din punct de vedere financiar” la acel preț.

Câștigătorul războiului de licitații ar urma să preia controlul asupra studioului iconic, împreună cu filmele și rețelele sale media, o tranzacție care ar putea remodela semnificativ peisajul industriei.

Paramount își crescuse oferta în urmă cu câteva zile, acceptând să își îmbunătățească propunerea de achiziție cu 1 dolar pe acțiune.

Anunțul a venit la doar câteva ore după ce unul dintre cei doi directori executivi ai Netflix, Ted Sarandos, vizitase Casa Albă, joi.

Episodul pune capăt unei saga dramatice, desfășurate pe parcursul mai multor luni, care este probabil să remodeleze Hollywood-ul.

Însă procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a declarat joi, că potențiala fuziune „nu este o afacere încheiată”. „Acești doi titani de la Hollywood nu au trecut de controlul de reglementare, Departamentul de Justiție din California are o investigație deschisă și intenționăm să fim riguroși în analiza noastră”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

Bonta afirmase la începutul acestei luni că biroul său va analiza orice acord care implică Warner Bros, întrucât industria divertismentului reprezintă un „sector critic” pentru economia Californiei.

Paramount ar avea nevoie, de asemenea, de aprobarea Departamentului de Justiție al SUA, precum și a autorităților de reglementare europene.

Un acord între Paramount și Warner Bros ar putea avea consecințe serioase pentru viitorul unuia dintre cele mai mari branduri de știri din SUA – CNN. Trump a atacat frecvent rețeaua de știri pentru modul în care i-a relatat deciziile politice. În decembrie, el a spus că, în opinia sa, CNN ar trebui vândută ca parte a oricărui acord privind Warner Bros.

Șeful CNN, Mark Thompson, le-a trimis un e-mail angajaților pe măsură ce se răspândeau informațiile despre acordul aproape sigur, cerându-le să nu „tragă concluzii despre viitor până nu știm mai multe”, au relatat presa americană. BBC a contactat CNN pentru un punct de vedere.

În decembrie anul trecut, Warner Bros acceptase o ofertă de preluare din partea Netflix pentru o parte din activele sale. Dar Paramount, susținută de miliardarul din tehnologie Larry Ellison și condusă de fiul său, David, a venit cu o ofertă rivală, în încercarea de a se transforma într-un colos al Hollywood-ului. Totuși, aceasta fusese respinsă de Warner Bros.

Finanțarea ofertei Paramount a atras atenția, în parte din cauza legăturilor strânse dintre Trump și Larry Ellison, un important donator republican.

Oferta inițială ostilă a Paramount a fost susținută și de ginerele și consilierul lui Trump, Jared Kushner, prin firma sa de investiții, ceea ce a stârnit îngrijorări privind influența președintelui asupra acordului. Firma lui Kushner, Affinity Partners, s-a retras în decembrie, din cauza controversei din jurul tranzacției.

Fuziunea Paramount din 2025 cu Skydance a generat, la rândul ei, verificări suplimentare, în contextul negocierilor cu Federal Communications Commission (FCC).

Printre concesiile făcute s-a numărat și înțelegerea de 16 milioane de dolari prin care Paramount a ajuns la o înțelegere în numele CBS News. Trump dăduse în judecată postul, din cauza unui interviu „60 Minutes” cu fosta vicepreședintă Kamala Harris, susținând că rețeaua s-a implicat în campania electorală prin felul în care a fost montat materialul. Ulterior, fuziunea celor două companii a dus la schimbări de conducere și concedieri la CBS News.

Dacă acordul Paramount va fi aprobat de autorități, compania ar integra clienții de streaming HBO Max ai Warner Bros în propriul portofoliu. Ar prelua, de asemenea, controlul asupra CNN, Food Network și asupra unui pachet de oferte sportive. Rețelele tradiționale ale Paramount includ deja branduri precum Nickelodeon, CBS și Comedy Central.

Mulți din Hollywood au privit războiul ofertelor dintre Netflix și Paramount ca pe o confruntare în care nu există un câștigător bun.

Criticii unui acord cu Netflix și-au exprimat îngrijorarea că studioul de film cu istorie ar ajunge „înghițit” de gigantul de streaming din Silicon Valley, deschizând calea către slăbirea cinematografiei. Dar și o fuziune cu Paramount, care se prezintă drept unul dintre ultimele mari studiouri de film rămase la Hollywood, i-a neliniștit pe critici din cauza conexiunilor politice percepute ale companiei cu administrația Trump, o temere care a inflamat și peisajul media în privința viitorului CNN.

În ansamblu, vânzarea Warner Bros va avea consecințe uriașe, cu reduceri de personal aproape sigure într-un oraș afectat deja de scăderi continue ale producției.

În decembrie, Warner Bros anunțase că a fost de acord să își vândă diviziile de film și streaming, inclusiv HBO, către Netflix, într-o tranzacție evaluată la 27,75 dolari pe acțiune sau aproximativ 82 miliarde de dolari (61 miliarde de lire sterline), incluzând datoria.