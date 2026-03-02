Cele mai spectaculoase ținute de pe covorul roșu de la Actor Awards 2026. Gala a avut un cod vestimentar tematic

Cele mai spectaculoase ținute de pe covorul roșu de la gala Actor Awards 2026 FOTO: Profimedia Images

Screen Actors Guild Awards - SAG Awards - au revenit duminică seara, cu un nou nume și, pentru prima dată, cu un cod vestimentar tematic.

Cunoscută acum drept Actor Awards, cea de-a 32-a ediție a ceremoniei anuale le-a transmis invitaților instrucțiuni vestimentare foarte specifice: „Reimaginarea farmecului hollywoodian din anii 1920 și 1930”, relatează CNN.

Unii invitați au interpretat indicațiile mai literal decât alții; mulți au părut să ignore complet tema. Cu toate acestea, pe covorul roșu de la Shrine Auditorium din Los Angeles nu au lipsit franjurii, aplicațiile cu mărgele și aluziile la epoca jazzului.

Chase Infiniti, revelația producției favorite la Oscar „One Battle After Another”, a oferit o reinterpretare strălucitoare a perioadei într-o rochie tip sirenă Louis Vuitton, acoperită cu paiete, completată de un accesoriu asortat pentru cap. Sheryl Lee Ralph (alături de fiica și stilista sa, Ivy Coco Maurice) a îmbrățișat, de asemenea, pe deplin codul vestimentar, purtând pene și o coafură retro cu bucle ondulate lipite de frunte.

În alte apariții, siluetele hollywoodiene vintage și rochiile flapper au fost reinterpretate subtil, de la salopeta cu franjuri ampli a Odesei A’zion până la talia joasă strălucitoare a rochiei din crep de mătase Chanel purtată de Rose Byrne. Kristen Bell, Viola Davis și Supriya Ganesh, starul din „The Pitt”, s-au numărat printre cei care au reușit să surprindă opulența epocii fără a aluneca într-o estetică de petrecere costumativă.

Interpretări mai artistice au inclus rochia spectaculoasă Thom Browne purtată de Teyana Taylor, care părea de parcă fusese pictată direct pe corpul actriței — o iluzie optică ce evoca stilul „trompe-l’œil”, popularizat de creatoarea Elsa Schiaparelli în anii 1920 și 1930. Între timp, Demi Moore a ales creația casei care îi poartă numele lui Schiaparelli pentru ținuta sa cu decolteu adânc.

Tema a fost, probabil, mai dificilă pentru bărbați. Abundența sacourilor cu două rânduri de nasturi a trimis, fără îndoială, la un stil de costum popular în anii 1930. Însă stilizarea — fie că vorbim despre ținuta Prada cu guler deschis a lui Timothée Chalamet sau despre apariția fără cămașă, semnată Saint Laurent, a lui Connor Storrie — a rămas relativ contemporană.

Înainte de Oscaruri, distribuţia filmului "Sinners" s-a impus la gala Actor Awards 2026

Actorii din distribuţia filmului "Sinners" au câştigat duminică principalul trofeu la gala Actor Awards, una dintre ultimele mari etape ale sezonului premiilor cinematografice înainte de Oscaruri, impunându-se în faţa lungmetrajului "One Battle After Another", un alt mare favorit al ceremoniilor de premiere din acest an, informează AFP citată de Agerpres.

"Sinners", o poveste cu vampiri din Statele Unite în perioada segregaţionistă, primise cinci nominalizări şi a câştigat premiul pentru cea mai bună distribuţie - cel mai prestigios atribuit la această gală organizată de sindicatul actorilor american, SAG-AFTRA.

Pelicula îl are ca protagonist pe Michael B. Jordan, interpretul unor gemeni mafioţi care încearcă să redeschidă un bar clandestin în timpul prohibiţiei din anii 1930.

"Sinners" s-a impus în faţa lui "One Battle After Another", o frescă regizată de Paul Thomas Anderson despre derapajele extremiste din Statele Unite, care primise şapte nominalizări. Protagonistul este jucat de Leonardo DiCaprio, care interpretează un fost activist care fumează prea mult canabis şi care se vede nevoit să redevină foarte repede alert pentru a-şi salva fiica metisă din ghearele unui adept al supremaţiei albilor.

Premiul pentru cea mai bună distribuţie de actori reprezintă uneori un bun indicator pentru a prezice câştigătorul Oscarului pentru cel mai bun film. Însă nu şi în acest an, afirmă Scott Feinberg, jurnalist la The Hollywood Reporter.

"Nu sunt chiar aşa de sigur că acest film va câştiga Oscarul pentru cel mai bun film. Este posibil, dar aceste două recompense au mers la câte două filme diferite aproape la fel de des ca în anii în care au revenit aceluiaşi film", a declarat el.

Iar în acest an, "One Battle After Another" pare să aibă cele mai mari şanse să câştige trofeul suprem la gala premiilor Oscar.

Jessie Buckley, din nou premiată

Michael B. Jordan a creat o mare surpriză câştigând Actor Award pentru cel mai bun actor în rol principal, un trofeu al cărui mare favorit era Timothée Chalamet, interpretul unui jucător de tenis de masă cu o ambiţie exagerată în filmul "Marty Supreme".

La rândul ei, Jessie Buckley a câştigat, conform aşteptărilor, premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Remarcabilă în filmul "Hamnet", ea o interpretează pe soţia dramaturgului William Shakespeare, profund afectată de moartea fiului lor.

Actriţa irlandeză a câştigat toate premiile cinematografice importante din acest sezon.

Ea pare să nu lase nicio şansă contracandidatelor sale la Oscarurile din acest an: Rose Byrne, care joacă o mamă în pragul epuizării mentale în "If I Had Legs I'd Kick You", Kate Hudson, o cântăreaţă îndrăgostită în "Song Sung Blue", Chase Infiniti, care o joacă pe fiica lui DiCaprio în "One Battle After Another", şi Emma Stone, impecabilă în rolul directoarei unui laborator farmaceutic, răpită şi sechestrată de doi bărbaţi pasionaţi de teoriile conspiraţiei.

Omagiu adus lui Harrison Ford

Amy Madigan a câştigat statueta pentru cea mai bună actriţă în rol secundar datorită interpretării unei vrăjitoare redutabile în "Weapons", după succesul similar obţinut la Critics Choice Awards.

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a revenit în acest an celebrului Sean Penn, recompensat pentru interpretarea sa din "One Battle After Another".

În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, premiile Actor Awards au fost dominate de satira hollywoodiană "The Studio", produsă de Apple TV, care a câştigat trei trofee, inclusiv un premiu postum pentru Catherine O'Hara, decedată în luna ianuarie, la categoria "cea mai bună actriţă într-un serial de comedie".

Gala Actor Actors l-a recompensat şi pe legendarul Harrison Ford cu un premiu onorific pentru întreaga carieră. Ceremonia, prezentată de actriţa Kristen Bell, a fost difuzată în direct pe Netflix.