Vedetele au făcut senzație pe covorul roșu la BAFTA 2026. Cele mai spectaculoase ținute de la festival

2 minute de citit Publicat la 12:17 23 Feb 2026 Modificat la 12:40 23 Feb 2026

Cele mai spectaculoase ținute de la BAFTA 2026 FOTO: Profimedia Images

Royal Festival Hall din Londra a găzduit duminică, 22 februarie, decernarea celor mai prestigioase premii cinematografice britanice, BAFTA 2026. Filmul „One Battle After Another ” al lui Paul Thomas Anderson, a fost desemnat drept „cel mai bun film al anului”.

Însă la evenimentul considerat drept Oscarurile industriei britanice de film nu doar marii câștigători au fost în centrul atenției, ci și ținutele alese de vedete.

› Vezi galeria foto ‹



Gala a fost prezentată de actorul scoțian Alan Cumming, cunoscut pentru rolurile din filme de prestigiu, dar și ca gazda a show-ului The Traitors.

„One Battle After Another”, marele câștigător

Marele câștigător al serii a fost One Battle After Another, regizat de Paul Thomas Anderson, care a plecat acasă cu șase trofee: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun actor în rol secundar, Imagine și Montaj. Filmul primise anterior un record de 14 nominalizări.

Regizorul și producătorul filmului „One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson, le-a mulțumit celor prezenți pentru recunoașterea acordată, afirmând că echipa are „atât de multe motive de bucurie în această seară”. El a descris trofeul drept o „onoare imensă”. În încheiere, cineastul a lansat un apel către industrie: să continue să realizeze filme cu curaj, fără teamă și fără compromisuri.

Filmul „Sinners” a obținut trei premii, însă una dintre marile surprize ale serii a fost actorul britanic Robert Aramayo, starul din „I Swear”, care a plecat acasă cu două distincții. El a câștigat atât premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, cât și trofeul EE Rising Star, acordat prin votul publicului.

Filmul „Marty Supreme”, care avea 11 nominalizări, a plecat acasă fără niciun premiu.

La categoria Cea mai bună actriță în rol principal, premiul a revenit lui Jessie Buckley pentru interpretarea din „Hamnet”.

În discursul său emoționant, Jessie a mulțumit colegelor sale nominalizate și și-a amintit cu umor începuturile carierei, povestind despre prima întâlnire cu agentul său și visul de a deveni „ceva precum Judi Dench”.