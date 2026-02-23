Premiile BAFTA 2026. Lista completă a nominalizărilor și câștigătorii. „Cel mai bun film” a obținut și alte 5 premii

Foto: Richard Murgatroyd/BAFTA/Getty Images via CNN Newsource

Bătălia pentru cel mai mare premiu cinematografic din Marea Britanie s-a încheiat. Premiile BAFTA au încoronat filmul „One Battle After Another ” al lui Paul Thomas Anderson drept „cel mai bun film al anului”. Pelicula lui Paul Anderson a mai câștigat și alte cinci premii. Totuși, seara nu a fost lipsită de surprize: victoria lui Robert Aramayo pentru „cel mai bun actor” și premiul pentru „cea mai bună actriță în rol secundar” al lui Wunmi Mosaku din „Sinners”, scrie CNN.

Înainte de ceremonie, găzduită de Alan Cumming, gazda emisiunii „Traitors”, „One Battle After Another” a condus cursa cu 14 nominalizări, în timp ce „Sinners” a urmat îndeaproape cu 13 nominalizări. „Hamnet” al lui Chloé Zhao și „Marty Supreme” al lui Josh Safdie au avut fiecare câte 11 nominalizări. „Marty” a plecat duminică cu mâinile goale.

Premiile pentru actori (cunoscute anterior ca SAG) de duminica viitoare vor fi ultimele galerii importante de premiere înainte de Premiile Oscar din 15 martie.

Astfel, lista cu nominalizările, dar și câștigătorii fiecărei categorii, este:

Cel mai bun film

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another” - Câștigător

„Sentimental Value”

„Sinners”

Cel mai bun film britanic

„28 Years Later”

„The Ballad of Wallis Island”

„Bridget Jones: Mad About the Boy”

„Die My Love”

„H Is For Hawk”

„Hamnet” - Câștigător

„I Swear”

„Mr. Burton”

„Pillion”

„Steve”

Cea mai bună actriță în rol principal

Jessie Buckley, „Hamnet” - Câștigătoare

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, „Song Sung Blue”

Chase Infiniti, „One Battle After Another”

Renate Reinsve, „Sentimental Value”

Emma Stone, „Bugonia”

Cel mai bun actor în rol principal

Robert Aramayo, „I Swear” - Câștigător

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”

Ethan Hawke, „Blue Moon”

Michael B. Jordan, „Sinners”

Jesse Plemons, „Bugonia”

Cea mai bună actriță în rol secundar

Odessa A’zion, „Marty Supreme”

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”

Wunmi Mosaku, „Sinners” - Câștigătoare

Carey Mulligan, „The Ballad of Wallis Island”

Teyana Taylor, „One Battle After Another”

Emily Watson, „Hamnet”

Cel mai bun actor în rol secundar

Benicio del Toro, „One Battle After Another”

Jacob Elordi, „Frankenstein”

Paul Mescal, „Hamnet”

Peter Mullan, „I Swear”

Sean Penn, „One Battle After Another” - Câștigător

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”

Cel mai bun regizor

Yorgos Lanthimos, „Bugonia”

Chloé Zhao, „Hamnet”

Josh Safdie, „Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another” - Câștigător

Joachim Trier, „Sentimental Value”

Ryan Coogler, „Sinners”

Cel mai bun debut al unui scenarist, regizor sau producător britanic

„The Ceremony”

„My Father’s Shadow” - Câștigător

„Pillion”

„A Want In Her”

„Wasteman”

Cel mai bun film într-o limbă străină

„It Was Just An Accident”

„The Secret Agent”

„Sentimental Value” - Câștigător

„Sirât”

„The Voice of Hind Rajab”

Cel mai bun documentar

„2000 Meters to Andriivka”

„Apocalypse in the Tropics”

„Cover-Up”

„Mr Nobody Against Putin” - Câștigător

„The Perfect Neighbor”

Cel mai bun film de animație

„Elio”

„Little Amélie”

„Zootopia 2” - Câștigător

Cel mai bun film pentru copii și familie

„Arco”

„Boong” - Câştigător

„Lilo & Stitch”

„Zootopia 2”

Cel mai bun scenariu original

„I Swear”

„Marty Supreme”

„The Secret Agent”

„Sentimental Value”

„Sinners” - Câştigător

Cel mai bun scenariu adaptat

„The Ballad of Wallis Island”

„Bugonia”

„Hamnet”

„One Battle After Another” - Câştigător

„Pillion”

Premiul EE pentru star în ascensiune

Robert Aramayo - Câştigător

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Cea mai bună coloană sonoră originală

Jerskin Fendrix, „Bugonia”

Alexandre Desplat, „Frankenstein”

Max Richter, „Hamnet”

Jonny Greenwood, „One Battle After Another”

Ludwig Göransson, „Sinners” - Câştigător

Cel mai bun casting

„I Swear” - Câştigător

„Marty Supreme”

„One Battle After Another”

„Sentimental Value”

„Sinners”

Cea mai bună imagine

„Frankenstein”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another” - Câştigător

„Sinners”

„Train Dreams”

Cele mai bune costume

„Frankenstein” - Câştigător

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„Sinners”

„Wicked: For Good”

Cel mai bun montaj

„F1”

„A House of Dynamite”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another” - Câștigător

„Sinners”

Cea mai bună scenografie

„Frankenstein” - Câştigător

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another”

„Sinners”

Cel mai bun machiaj și coafură

„Frankenstein” - Câştigător

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„Sinners”

„Wicked: For Good”

Cel mai bun sunet

„F1” - Câştigător

„Frankenstein”

„One Battle After Another”

„Sinners”

„Warfare”

Cele mai bune efecte vizuale

„Avatar: Fire and Ash” - Câştigător

„F1”

„Frankenstein”

„How to Train Your Dragon”

„The Lost Bus”