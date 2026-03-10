Timothée Chalamet riscă să nu câștige Oscarul, după declarații controversate despre operă şi balet

Timothee Chalamet, unul dintre favoriţii la câștigarea unui premiu Oscar, pentru rolul din Marty Supreme. Sursa foto: Profimedia

Timothée Chalamet a fost, până de curând, băiatul de aur al Hollywood-ului și este, în continuare, unul dintre favoriţii la câștigarea unui premiu Oscar, pentru rolul din Marty Supreme, la sfârşitul acestei săptămâni. Totuşi, reacțiile negative recente, la adresa lui, sunt cauzate de altceva decât opiniile sale legate de balet și operă? Când Chalamet a spus recent că „nimănui nu-i mai pasă” de balet sau operă, evident că nu se aștepta la reacţii pline de furie. Dar s-a înşelat amarnic, notează BBC.

Baletul şi opera au mulţi admiratori. „Este un prost absolut”, a declarat sâmbătă criticul de teatru și comentatorul artistic Ian Brown pentru Radio BBC. „Cred doar că este ridicol și bănuiesc că asta se va întoarce împotriva lui.”

Între timp, podcastul de cultură pop The Spill și-a intitulat noul episod „De ce am terminat oficial cu Timothee Chalamet” și a pus întrebarea: „A ajuns oficial era Timothée la un punct izbitor?”.

Comentariile lui Chalamet s-ar putea să fi fost greșit judecate, dar "crimele" sale sunt destul de minore în comparație cu unele dintre faptele rele care au fost comise la Hollywood de-a lungul anilor.

Cum a reacţionat industria

Într-un interviu acordat lui Matthew McConaughey, Chalamet încerca aparent să sublinieze că nu vrea ca mersul la cinema să devină o ocupație minoritară. „Nu vreau să lucrez în balet sau operă sau în lucruri de genul: «Țineți chestia asta în viață, chiar dacă nimănui nu-i mai pasă»”, a spus el.

„Tot respectul pentru artiştii de balet și operă”, a adăugat el în grabă, realizând cum ar putea fi primite cuvintele sale. „Tocmai am pierdut 14 cenți în audiență. La naiba".

Artiștii și companiile de balet și operă au reacţionat virulent.

"Să ataci mişeleşte alţi artişti spune foarte multe despre el”, a răspuns cântăreața de operă americană Isabel Leonard. „Arată multe despre caracterul său.”

Unii au profitat inteligent și de atenție, Opera din Seattle oferind o reducere de 14% la biletele la Carmen folosind codul promoțional TIMOTHEE. „Timmy, ești binevenit să-l folosești și tu”, au spus ei.

Au o bază reală afirmaţiile actorului?

Opera și baletul au un public devotat, dar afirmația lui Chalamet ar fi putut avea o oarecare bază. Un sondaj oficial privind asistenţa la spectacolele artistice din SUA, realizat la fiecare cinci ani, a arătat că doar 0,7% din populație a mers la operă cel puțin o dată în 2022, față de 2,2% în 2017. Baletul și alte dansuri live au scăzut de la 8,2% la 4,7% în aceeași perioadă.

Deși unii l-au acuzat pe Chalamet că a fost agresiv, el ar putea vorbi dintr-o poziție de om informat - anterior a vorbit cu entuziasm despre bunica, mama și sora sa, toate fiind dansatoare.

Momentul comentariilor sale a jucat probabil un rol în reacția adversă, premiile Oscar apropiindu-se rapid, iar Chalamet fiind nominalizat la premiul pentru cel mai bun actor pentru Marty Supreme.

El a făcut aceste remarci acum mai bine de două săptămâni și au început să atragă atenția la începutul săptămânii trecute, iar reacția a crescut pe măsură ce zilele au trecut.

Faptul că a coincis cu sfârșitul votului pentru premiile Oscar ar fi putut fi sau nu o coincidență.

Șeful biroului Variety din Londra, Alex Ritman, spune că controversa a atins apogeul după încheierea votului pentru Oscar, joi, așa că probabil nu va avea „un impact major” asupra rezultatului.

Cu toate acestea, soarta se întorcea deja împotriva lui Chalamet în cursa pentru Oscar, după ce acesta nu a reușit să câștige două dintre cele mai mari și mai recente premii de încălzire - la premiile BAFTA și la Actors Awards.

Ar putea câştiga Oscarul

La 30 de ani, Chalamet a fost la un pas să devină cel mai tânăr câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor din istorie anul trecut, dar ar fi al doilea cel mai tânăr câștigător dacă va ridica statueta de aur în acest weekend.

Rehna Azim, editor de premii pentru Movie Marker, face parte din „Echipa Timothée”.

„Cred că e bine că Timothée a spus ceva interesant în loc de aceleași răspunsuri banale și sigure pe care le dau mulți actori”, spune ea. „Cred că ar trebui să-și primească Oscarul. Cred că îl merită.

„Este foarte bun cu fanii săi, este un actor grozav și cred că este în continuare un actor interesant - și nu aș vrea să văd asta distrus pentru că unii oameni de pe Internet îl critică pentru că e mișto să critici.”