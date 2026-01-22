Lista completă a nominalizărilor la Oscar 2026. Sinners este marele favorit, fiind propus la 16 categorii

Hollywood-ul a anunțat nominalizările pentru Premiile Oscar 2026, care vor onora cele mai bune vedete și filme din industria cinematografică din ultimele 12 luni.
„Sinners” conduce clasamentul cu un număr record de 16 nominalizări, depășind recordul pentru cele mai multe nominalizări la Oscar deținut anterior de „All About Eve” (1950), „Titanic” (1997) și „La La Land” (2016).
„One Battle After Another” este următorul cu 13 nominalizări, în timp ce „Marty Supreme”, „Frankenstein” și „Sentimental Value” sunt următoarele cu nouă, iar „Hamnet” are opt.
Lista completă a nominalizărilor la Oscar 2026
Cel mai bun film
- Bugonia
- Frankenstein
- F1
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Cel mai bun actor
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B Jordan - Sinners
- Wagner Moura - The Secret Agent
Cea mai bună actriță
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value
- Emma Stone - Bugonia
Cea mai bună actriță în rol secundar
- Elle Fanning - Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Amy Madigan - Weapons
- Wunmi Mosaku - Sinners
- Teyana Taylor - One Battle After Another
Cel mai bun actor în rol secundar
- Benicio del Toro - One Battle After Another
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners
- Sean Penn - One Battle After Another
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Cel mai bun regizor
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
- Ryan Coogler - Sinners
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Sentimental Value
- Chloé Zhao - Hamnet
Cel mai bun scenariu adaptat
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Cel mai bun scenariu original
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Cea mai bună melodie originală
- Dear Me - Diane Warren: Relentless
- Golden - KPop Demon Hunters
- I Lied to You - Sinners
- Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!
- Train Dreams - Train Dreams
Cea mai bună coloană sonoră originală
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Cel mai bun film internațional
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sirât
- The Secret Agent
- The Voice of Hind Rajab
Cel mai bun film de animație
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Cel mai bun documentar
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through the Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Alabama Solution
- The Perfect Neighbor
Cel mai bun design de costume
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Cele mai bune machiaje și coafuri
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Cel mai bun design de producție
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Cel mai bun sunet
- Frankenstein
- F1
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirât
Cel mai bun montaj de film
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Cea mai bună cinematografie
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Cele mai bune efecte vizuale
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- Sinners
- The Lost Bus
Cel mai bun scurtmetraj live-action
- A Friend of Dorothy
- Butcher's Stain
- Jane Austin's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Cel mai bun scurtmetraj de animație
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters
Cel mai bun scurtmetraj documentar
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Cea mai bună distribuție
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- The Secret Agent
Premiile Oscar 2026 vor avea loc pe 15 martie, fiind prezentate de comedianul american Conan O'Brien.
Câştigătorii mult-râvnitelor statuete din aur vor fi aleşi de cei aproximativ 10.000 de actori, producători, regizori şi artişti de film care alcătuiesc Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice. Postul ABC, aparţinând companiei Walt Disney, va transmite gala premiilor, iar comedianul Conan O'Brien va fi gazda serii pentru al doilea an consecutiv.