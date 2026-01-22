Lista completă a nominalizărilor la Oscar 2026. Sinners este marele favorit, fiind propus la 16 categorii

2 minute de citit Publicat la 17:28 22 Ian 2026 Modificat la 17:31 22 Ian 2026

Sinners marele favorit la Oscar după ce a fost nominalizat la 16 categorii FOTO: Getty Images

Hollywood-ul a anunțat nominalizările pentru Premiile Oscar 2026, care vor onora cele mai bune vedete și filme din industria cinematografică din ultimele 12 luni.

„Sinners” conduce clasamentul cu un număr record de 16 nominalizări, depășind recordul pentru cele mai multe nominalizări la Oscar deținut anterior de „All About Eve” (1950), „Titanic” (1997) și „La La Land” (2016).

„One Battle After Another” este următorul cu 13 nominalizări, în timp ce „Marty Supreme”, „Frankenstein” și „Sentimental Value” sunt următoarele cu nouă, iar „Hamnet” are opt.

Lista completă a nominalizărilor la Oscar 2026

Cel mai bun film

Bugonia

Frankenstein

F1

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Cel mai bun actor

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Cea mai bună actriță

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Cea mai bună actriță în rol secundar

Elle Fanning - Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - Sinners

Teyana Taylor - One Battle After Another

Cel mai bun actor în rol secundar

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Cel mai bun regizor

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ryan Coogler - Sinners

Josh Safdie - Marty Supreme

Joachim Trier - Sentimental Value

Chloé Zhao - Hamnet

Cel mai bun scenariu adaptat

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Cel mai bun scenariu original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Cea mai bună melodie originală

Dear Me - Diane Warren: Relentless

Golden - KPop Demon Hunters

I Lied to You - Sinners

Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi!

Train Dreams - Train Dreams

Cea mai bună coloană sonoră originală

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Cel mai bun film internațional

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirât

The Secret Agent

The Voice of Hind Rajab

Cel mai bun film de animație

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Cel mai bun documentar

Come See Me in the Good Light

Cutting Through the Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Alabama Solution

The Perfect Neighbor

Cel mai bun design de costume

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Cele mai bune machiaje și coafuri

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Cel mai bun design de producție

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Cel mai bun sunet

Frankenstein

F1

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Cel mai bun montaj de film

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Cea mai bună cinematografie

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Cele mai bune efecte vizuale

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

Sinners

The Lost Bus

Cel mai bun scurtmetraj live-action

A Friend of Dorothy

Butcher's Stain

Jane Austin's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Cel mai bun scurtmetraj de animație

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Girl Who Cried Pearls

The Three Sisters

Cel mai bun scurtmetraj documentar

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Cea mai bună distribuție

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

The Secret Agent

Premiile Oscar 2026 vor avea loc pe 15 martie, fiind prezentate de comedianul american Conan O'Brien.

Câştigătorii mult-râvnitelor statuete din aur vor fi aleşi de cei aproximativ 10.000 de actori, producători, regizori şi artişti de film care alcătuiesc Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice. Postul ABC, aparţinând companiei Walt Disney, va transmite gala premiilor, iar comedianul Conan O'Brien va fi gazda serii pentru al doilea an consecutiv.