Hollywood îi minte pe toți în privința a cât de mult folosește inteligența artificială, susține o voce influentă din lumea filmului

Artiștii se numără printre cei mai vocali critici ai inteligenței artificiale. Foto: Getty Images

O voce influentă de la Hollywood susține că întreaga lume a filmului minimalizează sau ascunde cât de mult apelează, de fapt, la inteligența artificială, scrie Futurism.

„În momentul de față, la Hollywood, toată lumea minte puțin când vine vorba de inteligența artificială”, a declarat Janice Min, fost redactor-șef la The Hollywood Reporter și actual CEO al grupului media Ankler Media, într-un interviu pentru Business Insider. „Studiourile nu spun adevărul despre cât de mult o folosesc.”

Întrebată dacă asta înseamnă că o utilizează mai mult sau mai puțin decât recunosc public, Min a fost tranșantă: „O folosesc mai mult.”

„Companiile exagerează sau cosmetizează capacitățile produselor lor. Iar oamenii din zona creativă pretind că nu o folosesc deloc”, a continuat ea. „Vă provoc să găsiți un scenarist care stă în fața unei pagini goale și nu discută în același timp cu Claude sau cu ChatGPT.”

Funcționează pe principiul ”nu întreba, nu spune”

Anul trecut, filmul premiat cu Oscar The Brutalist a stârnit controverse după ce regizorul Brady Corbet a confirmat că inteligența artificială a fost folosită pentru a îmbunătăți accentul maghiar al actorilor Adrien Brody și Felicity Jones. Însă, susține Min, cazul nu a fost deloc o excepție.

„Anul acesta e liniște totală”, a spus ea despre lipsa unor scandaluri legate de AI. „Chiar și Academia, această instituție tradiționalistă și protectoare a moștenirii Hollywoodului, nu a adoptat o poziție fermă. Practic funcționează pe principiul «nu întreba, nu spune». Aș spune, cu destulă siguranță, că fiecare film nominalizat la premiul pentru Cel mai bun film anul acesta a folosit AI într-o etapă a producției.”

Afirmațiile trebuie tratate cu prudență

Afirmațiile trebuie totuși privite cu prudență. Este foarte probabil ca studiourile să utilizeze diverse forme de „inteligență artificială” în post-producție, mai ales în zona efectelor vizuale. Însă termenul poate acoperi o gamă largă de instrumente, nu neapărat AI generativ, ci algoritmi sofisticați folosiți cu mult înainte ca ChatGPT sau generatoarele moderne de imagini și video să devină populare.

De altfel, artiștii se numără printre cei mai vocali critici ai AI-ului. Protecțiile legate de utilizarea inteligenței artificiale au fost un punct central al grevelor din 2023 declanșate de actori și scenariști, unele dintre cele mai lungi din istoria Hollywoodului. În acest context, pare greu de crezut că majoritatea scenariștilor ar apela deschis la chatbot-uri.

O parte din spectacol este doar… spectacol

În paralel, discursurile alarmiste sunt alimentate și de entuziaștii AI, care văd în aceste tehnologii un motiv de celebrare, nu de îngrijorare. Aproape zilnic apar clipuri generate cu noi modele, în prezent, unul dintre ele este Seedance 2.0, cu vedete recreate prin deepfake și însoțite de refrenul familiar: „Hollywoodul e terminat.”

Dar, ca în multe episoade din industria AI, o parte din spectacol este doar… spectacol. Un videoclip devenit viral, în care Tom Cruise și Brad Pitt par să se bată pe un acoperiș, provocând reacții de panică inclusiv printre scenariști Marvel, s-a dovedit a fi doar un „reskin” digital al unei filmări reale cu doi cascadori în fața unui ecran verde.

Poate că singurul lucru „terminat” nu este Hollywoodul, ci credulitatea celor care iau de bun fiecare promisiune sau demonstrație spectaculoasă venită din zona inteligenței artificiale.