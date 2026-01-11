Siturile arheologice, sanctuare pentru biodiversitate. Ruinele antice au devenit "o barcă de salvare" pentru unele plante şi animale

În întreaga lume, siturile arheologice au fost adesea protejate timp de decenii, chiar secole, pentru a le păstra valoarea culturală. Foto: Profimedia Images

Protejate de dezvoltare și agricultură, multe situri arheologice antice au devenit acum, în mod accidental, adăposturi sigure pentru plante și animale. Spre exemplu, într-o piramidă pre-incașă veche de 1.500 de ani, înconjurată de străzile aglomerate ale orașului Lima, Peru, niște şopârle Gecko se ascund în crăpături, mâncând păianjeni și insecte, scrie BBC News.

"Această șopârlă este originară din deșertul capitalei peruviene. Dar acum, regiunea aridă este dominată de clădiri moderne și drumuri aglomerate. Având în vedere că habitatul său este mult redus, populația de Gecko a scăzut până la punctul în care a devenit o specie în pericol critic de dispariție", spune Alejandra Arana.

Arana a observat că șopârlele trăiesc aproape exclusiv în jurul huaca-urilor, monumente sacre prehispanice împrăștiate prin Lima, cum ar fi piramida Huaca Pucllana. Aceste situri arheologice sunt printre singurele locuri care au mai rămas și care prezintă ecosistemul deșertic nativ al acestei zone din Peru.

"Sunt singurul tip de peisaj natural pe care îl putem găsi în zonă", spune Arana, care a început să studieze acest tip de şopârle ca student la Universidad Nacional Mayor de San Marcos din Lima și este acum doctorand la Universitatea din Edinburgh, Scoția.

Şopârlele Gecko nu sunt singurele specii care își găsesc refugiul printre ruine. În Italia, orhidee rare înfloresc în jurul unei necropole etrusce. În centrul religios grecesc antic Delphi, cercetătorii au descoperit ceea ce cred că este o nouă specie de melc, de doar 2 milimetri lungime, despre care se bănuiește că trăiește doar în acea zonă.

În ultimii ani, în Machu Picchu au fost identificate două noi specii de șopârle care ar fi putut avea cândva o arie de răspândire mai largă și care astăzi se bucură de condițiile relativ neperturbate ale sanctuarului antic.

În unele cazuri, s-a confirmat că aceste plante și animale prosperă în apropierea locurilor unde se află mituri și legende antice, povești care le-au plasat chiar în aceste locații, de la stejarul lui Ulise până la cucuta lui Socrate, sugerând o conexiune extraordinară de-a lungul mileniilor.

În întreaga lume, siturile arheologice au fost adesea protejate timp de decenii, chiar secole, pentru a le păstra valoarea culturală. Protejate de dezvoltare și agricultură, multe au devenit acum, în mod accidental, niște porturi sigure pentru plante și animale. Acum, pe măsură ce biodiversitatea scade în întreaga lume, noi cercetări arată cât de profund este integrată natura în siturile culturale și cum conservarea acestor locuri istorice extraordinare poate ajuta și la protejarea speciilor rare.

"Este o parte funcțională a peisajului arheologic. Cuvântul cheie aici este peisaj, nu doar un sit arheologic sau un ecosistem", spune Panayiotis Pafilis, profesor de diversitate animală la Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, care a condus un studiu recent asupra faunei sălbatice găsite în 20 de situri de patrimoniu cultural grecesc.

Habitate fracturate

Activitatea umană a "modificat sever" aproximativ 75% din suprafața terestră a lumii, având un impact serios asupra vieții plantelor și animalelor, potrivit unui raport al ONU din 2025. Populațiile de vertebrate au scăzut cu 73% din 1970, în timp ce aproape două din cinci specii de plante se confruntă cu amenințarea dispariției.

"În Grecia, unde peste 21% dintre specii sunt amenințate, schimbările în utilizarea terenurilor se numără printre cele mai mari presiuni asupra faunei sălbatice", potrivit lui Panagiota Maragou, director de conservare pentru WWF Grecia.

Habitatul este din ce în ce mai fragmentat. Schimbările climatice reprezintă o amenințare suplimentară, care sporește intensitatea incendiilor, inundațiilor și a altor fenomene. Speciile și habitatele sunt afectate în mod diferit, dar există un factor comun pentru aceste presiuni.

"Majoritatea, dacă nu toate, sunt legate de activitățile umane", spune Maragou.

Siturile arheologice, însă, au rămas adesea relativ neschimbate pe măsură ce peisajele s-au schimbat în jurul lor. Administratorii siturilor tind să caute să mențină un cadru natural, făcându-le ospitaliere pentru multe tipuri de animale sălbatice. Multe situri arheologice grecești au fost conservate încă din secolul al XIX-lea.

"Au fost concepute pentru a proteja antichitățile, desigur, nu biodiversitatea. Dar, timp de aproape două secole, este un loc bine protejat. Este un mediu mai mult sau mai puțin stabil", spune Pafilis.

Arce ale biodiversității

Pentru a înțelege mai bine legătura dintre siturile istorice și natură, guvernul grec a lansat în 2022 proiectul de cercetare "Biodiversitatea în siturile arheologice". Pe parcursul a doi ani, 49 de specialiști în tot felul de plante și animale au studiat 20 de situri arheologice care au cuprins istoria Greciei.

În toate aceste situri, cercetătorii au confirmat 4.403 specii. Aceasta reprezintă aproximativ 11% din biodiversitatea cunoscută în Grecia, concentrată în doar 0,08% din teritoriul total al țării.

"Asta înseamnă că, dacă protejezi pentru antichități sau pentru biodiversitate, chiar și aceste zone mici, în acțiune în viața reală, funcționează ca centre de refugiu pentru biodiversitate", spune Pafilis.

Pentru biologii implicați, colectarea de date în siturile arheologice a fost atât interesantă, cât și delicată. Pentru Pafilis, munca de teren implică de obicei întoarcerea multor pietre pentru a găsi șopârle. Între timp, entomologii sapă adesea gropi pentru a instala capcane, recipiente îngropate pentru a captura insecte și alte nevertebrate.

"Nu poți merge în Acropole cu târnăcopul și să începi să sapi", spune Pafilis.

O constatare cheie, remarcă el, a fost că siturile arheologice aveau populații de animale mai dense decât zonele înconjurătoare. În Mystras, un oraș bizantin din secolul al XIII-lea, cercetătorii au descoperit șase din șapte șopârle endemice peninsulei peloponesiane, o prezență mai mare decât într-o zonă de 1 km pe care au studiat-o și în jurul sitului.

"Plantele se confruntă cu mai multe obstacole decât animalele. Administratorii taie adesea vegetația din jurul ruinelor. Cu toate acestea, abundența speciilor arată valoarea acestor situri și modul în care strategii precum tăierea selectivă și reducerea erbicidelor ar sprijini viața plantelor", spune botanistul Theophanis Constantinidis, tot de la Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena și cercetător principal al studiului.

Cercetarea indică, de asemenea, modul în care oamenii au modelat aceste medii. De exemplu, în Nicopolis, un sit roman din vestul Greciei, Constantinidis a găsit o mostră despre care crede că ar putea fi un tip de iarbă din Asia Centrală și Anatolia, neidentificată anterior în Grecia. Deși încă face cercetări pentru a confirma acest lucru, el presupune că planta ar fi putut migra odată cu oamenii în perioada romană sau bizantină sau ar fi putut călători mai recent, posibil cu turiștii moderni.

La Atena, proiectul a demontat și un mit îndelungat despre o plantă cu flori despre care se crede că crește doar în jurul Acropolei. Un studiu atent a descoperit că planta este de fapt o variantă a unui arbust comun. În situl nord-vestic al Dodonei, unde mitologia spune că Ulise a auzit vocea lui Zeus printr-un stejar sacru, cercetătorii au găsit mulți stejari vechi de secole. Constantinidis spune că aceștia ar putea indica o continuitate a stejarilor în zonă, care datează din cele mai vechi timpuri.

"Stejarii sunt încă în situl arheologic, încă vii", a spus el.

Alte specimene au confirmat legăturile dintre locuitorii moderni ai siturilor și trecut. În jurul mai multor situri, Constantinidis a găsit cucută otrăvitoare, o plantă folosită pentru a-l ucide pe filosoful Socrate. În Epidaurus, un sit peloponezian care găzduiește un altar dedicat lui Asclepios, zeul medicinei, cercetătorii au documentat șerpi Aesculpian. Sarpele neveninos este frecvent reprezentat înfășurat în jurul unei tije în simboluri de pe ambulanțe și alte referințe moderne la asistența medicală. La Delphi, punctul mitic de întâlnire al celor doi vulturi pe care Zeus i-a eliberat pentru a găsi centrul lumii, cercetătorii au observat vulturul șarpe cu degete scurte.

"Suntem evoluția oamenilor care au trăit în această zonă acum câteva secole. Același lucru se întâmplă și cu plantele și animalele. Există o continuitate", spune Constantinidis.

Ministrul grec al culturii, Lina Mendoni, al cărei minister a propus proiectul și l-a sponsorizat alături de Ministerul Mediului și Energiei și de Agenția pentru Mediu Natural și Schimbări Climatice, consideră că rezultatele arată siturile nu doar ca peisaje istorice, ci și culturale, unde umanitatea și natura sunt interconectate.

"Siturile arheologice sunt transformate în arce pentru salvarea și protejarea biodiversității", spune Mendoni.

Studiile efectuate în alte locuri reflectă descoperirile grecești. În ultimii doi ani, cercetătorii italieni au colaborat cu peste 30 de specialiști din bazinul mediteranean, numărând 3.337 de taxoni de plante diferiți în 69 de situri arheologice diferite, conform cercetărilor preliminare. Giulia Caneva, profesoară de botanică aplicată și de mediu la Universitatea Roma Tre din Roma și lider al proiectului, spune că numărul de exemplare este remarcabil, dar subliniază și calitatea: "cel puțin 500 dintre specii sunt considerate a fi în pericol".

În unele cazuri, siturile arheologice oferă condițiile de care au nevoie anumite specii. Biologul peruan Luis Mamani, doctorand la Universitatea din Concepción și bursier Half-Earth în cadrul Fundației EO Wilson pentru Biodiversitate, a descoperit două specii noi de șopârle care trăiesc doar în Machu Picchu și în zona tampon din jur.

"Nu numai că sunt adaptate la condițiile unice ale ecosistemului local dar beneficiază și de activitățile restrânse din jurul sitului", spune Mamani.

"Dacă sanctuarul istoric Machu Picchu nu ar fi fost declarat arie naturală protejată, o mare parte din biodiversitatea înconjurătoare s-ar fi pierdut probabil din cauza expansiunii urbane, a schimbării utilizării terenurilor și a altor factori", adaugă el.

Totuși, Mamani observă amenințări semnificative la adresa biodiversității și în cadrul siturilor, în special legate de ratele ridicate ale turismului. El ar dori să facă mai multe cercetări asupra modului în care diferiți factori din jurul sitului afectează biodiversitatea, cum ar fi calea ferată sau drumul din orașul apropiat Aguas Calientes.

Forţe combinate

O provocare majoră, spun cercetătorii, este că biologia și arheologia tind să funcționeze ca două domenii separate.

"Nu avem limbi comune între două sectoare. Această comunicare este necesară pentru a înțelege diferitele valori și a gestiona siturile atât pentru a proteja ruinele, cât și pentru a aduce beneficii biodiversității", spune Zohreh Hosseini, cercetătoare la Universitatea Roma Tre care lucrează cu Caneva și studiază biodiversitatea plantelor în situri cu semnificație culturală.

Maragou, de la WWF Grecia, care nu a fost implicată în studiul grecesc, consideră colaborarea implicată în proiect promițătoare. Rezultatele, adaugă ea, arată cum siturile arheologice pot juca un rol în eforturi mai ample de conservare, cum ar fi obiectivul de a conserva 30% din ecosistemele lumii până în 2030.

"Dacă adaugă în gestionarea lor și obiective legate de biodiversitate, pot fi un plus foarte important pentru acest obiectiv de a avea mai multe zone protejate", spune ea.

Studiul grecesc duce deja la schimbări în jurul siturilor istorice, potrivit lui Pafilis. În curând, cinci atracții arheologice majore (deși încă nenumite) vor avea indicatoare care vor include informații despre ecologie, alături de istorie. O a doua fază de cercetare va studia 36 de situri suplimentare și va atrage arheologi pentru a examina reprezentările naturii din alte artefacte și surse istorice.

În Lima, Arana, care a cercetat şopârlele Gecko, spune că proiectul ei a arătat cum îmbunătățirea conexiunilor dintre arheologi și biologi poate contribui la creșterea gradului de conștientizare a faunei sălbatice care trăiește printre rămășițele antice.

"Dacă știm că situl este protejat datorită valorii sale istorice, știm că Gecko este protejat", spune ea.