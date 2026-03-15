Uită de „pis-pis” când vrei să chemi o pisică. Cercetătorii au descoperit metoda care funcționează cu adevărat

Gestul este mai eficient decât apelul vocal, spun cercetătorii. Foto: Getty Images

Un studiu realizat de cercetători francezi a schimbat modul în care se credea că oamenii pot interacționa cu pisicile. Concluzia: combinația dintre gest și voce este mult mai eficientă decât simpla chemare a animalului. Cercetarea a fost publicată în 2023 în revista științifică Animals scientific journal, citată de La Provence.

Mulți oameni încearcă instinctiv să atragă atenția unei pisici scoțând sunete sau repetând „pis-pis”. De cele mai multe ori însă reacția animalului este minimă: o privire scurtă, poate un căscat, după care își vede mai departe de treabă. O echipă de cercetători de la Université Paris Nanterre a vrut să afle dacă există o metodă mai eficientă de a chema o pisică.

Cafenelele cu pisici, transformate în laborator

Pentru experiment, cercetătoarele Charlotte de Mouzon și Gérard Leboucher, de la Laboratorul de Etologie, Cogniție și Dezvoltare, au ales un loc mai puțin obișnuit pentru studiu: cafenelele cu pisici. Aceste spații oferă condiții ideale pentru a observa interacțiunile dintre animale și persoane necunoscute, fără relația emoțională existentă între un proprietar și animalul său.

Cercetarea a analizat comportamentul a 12 pisici din două cafenele din Bordeaux și Toulouse. Alte șase pisici candidate au fost excluse din experiment deoarece erau prea suspicioase față de oameni sau pur și simplu nu erau interesate să interacționeze.

Participanții au testat mai multe metode de a atrage pisicile: doar un gest, doar o strigare, combinația dintre gest și voce sau absența totală a oricărui semnal.

Cercetătorii au măsurat cât timp îi lua fiecărei pisici să se apropie de persoana care încerca să o cheme.

Gestul contează mai mult decât vocea

Rezultatele au fost clare. Pisicile se apropiau cel mai repede atunci când erau folosite simultan gestul și vocea. Mai surprinzător este însă că gestul singur a fost mai eficient decât apelul vocal.

Cu alte cuvinte, întinderea discretă a mâinii către o pisică poate fi mai convingătoare decât repetarea unui apel precum „pis-pis”.

Acest lucru contrazice un reflex uman foarte răspândit: tendința de a folosi sunete pentru a atrage atenția unui animal. Spre deosebire de câini, pisicile par să acorde mai multă importanță semnalelor vizuale atunci când interpretează intențiile oamenilor. Specialiștii cred că acest lucru are legătură cu modul lor natural de comunicare, care se bazează mai mult pe posturi și mișcări decât pe sunete.

Ignorarea pisicii poate provoca stres

Un alt rezultat neașteptat al studiului a fost reacția pisicilor atunci când erau ignorate complet. Atunci când cercetătoarea se afla în apropiere fără să manifeste niciun semn de interacțiune, animalele prezentau mai frecvent mișcări ale cozii, un indicator tipic al disconfortului sau iritării la pisici.

Descoperirea contrazice imaginea populară a pisicii ca animal complet indiferent față de oameni. În realitate, felinele sunt mai sensibile la mediul social decât se credea. Prezența unui om care nu oferă niciun semn de recunoaștere poate fi interpretată de animal ca o situație confuză sau chiar amenințătoare.

Ce înseamnă aceste descoperiri pentru proprietarii de pisici

Dincolo de interesul științific, concluziile studiului pot fi utile pentru oricine trăiește cu o pisică sau încearcă să se apropie de una.

Specialiștii recomandă așadar folosirea unui gest însoțit de voce atunci când chemi pisica, observarea semnalelor de stres ale animalului dar și evitarea ignorării totale a prezenței sale.