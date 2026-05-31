O nouă meduză, capabilă să ucidă oameni, a fost descoperită în Insula Morții

Publicat la 15:00 31 Mai 2026 Modificat la 15:00 31 Mai 2026

Înțepătura lor, produsă prin celule speciale de pe tentacule numite nematociste, poate fi fatală pentru oameni. Foto: Getty Images

Cercetătorii au descoperit o specie nouă de meduză cubozoa extrem de veninoasă în apropiere de Singapore, într-o zonă situată lângă o insulă cunoscută odinioară sub numele de Pulau Blakang Mati, sau „Insula morții”.

Descoperirea a fost făcută după ce oamenii de știință au analizat atât structura, cât și ADN-ul unor exemplare colectate în anii 2020 și 2021. Noua specie a fost denumită Chironex blakangmati, inspirată de numele vechi al insulei, și nu de cel actual Sentosa, care înseamnă „pace și liniște”, un contrast evident cu pericolul pe care îl reprezintă această meduză, potrivit Live Science.

Înțepătura poate fi fatală pentru oameni

Aceasta este una dintre cele patru specii cunoscute din genul Chironex, toate recunoscute pentru veninul lor foarte puternic. Înțepătura lor, produsă prin celule speciale de pe tentacule numite nematociste, poate fi fatală pentru oameni. Spre deosebire de majoritatea meduzelor care sunt purtate de curenți, aceste specii pot înota activ și își pot localiza prada datorită musculaturii dezvoltate și ochilor complecși.

Inițial, exemplarele au fost confundate cu o specie apropiată, Chironex yamaguchii. Analizele ulterioare au arătat însă diferențe clare atât la nivel genetic, cât și morfologic. Studiul, publicat pe 15 mai în revista Raffles Bulletin of Zoology, a confirmat că este vorba despre o specie distinctă.

Diferită de toate celelalte

Una dintre diferențele importante este lipsa unor canale ramificate în partea inferioară a corpului în formă de clopot, structuri prezente la celelalte specii din același gen. Aceste canale se află în niște pliuri care susțin musculatura responsabilă de deplasarea meduzei. Împreună cu diferențele genetice, aceste particularități au dus la clasificarea ei ca specie separată.

În același studiu, cercetătorii au observat și prezența unei alte specii periculoase, Chironex indrasaksajiae, în apele din Singapore, deși aceasta era cunoscută în mod obișnuit din zona Thailandei. Descoperirea extinderii arealului acestei meduze, supranumită „viespea de mare thailandeză”, i-a surprins pe specialiști.

Meduza Cubozoa provoacă aproximativ 40 de decese anual

Astfel de observații sunt importante, deoarece există încă puține informații despre distribuția și diversitatea acestor meduze. O mai bună înțelegere a răspândirii lor ar putea contribui la prevenirea accidentelor grave și a deceselor.

Conform datelor existente, înțepăturile de meduze cubozoa provoacă aproximativ 40 de decese anual la nivel global, însă se consideră că numărul real ar putea fi mult mai mare.