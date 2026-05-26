Doi pui de pescăruș au fost salvați în Sibiu, după ce au căzut într-un scoc al Primăriei în timp ce învățau să zboare

1 minut de citit Publicat la 19:43 26 Mai 2026 Modificat la 19:43 26 Mai 2026

Cei doi pui au fost predați apoi Asociației Prietenii Berzelor Cristian. Foto: Primăria Sibiu/Facebook

Doi pui de pescăruș care au căzut într-un scoc al clădirii Primăriei Municipiului Sibiu, în timp ce încercau să învețe să zboare, au fost salvați marți de angajații Serviciului pentru Situații de Urgență (SSU) și pompieri voluntari, relatează Agerpres.

Primăria Sibiu a postat pe Facebook imagini cu intervenția de la sediul instituției de pe bulevardul Victoriei, unde mai multe familii de pescăruși și-au făcut cuiburi.

› Vezi galeria foto ‹

„O acțiune mai puțin obișnuită a Serviciului pentru Situații de Urgență Sibiu! Astăzi, cu sprijinul voluntar al pompierilor privați de la SC Privat Pompieri Company, colegii de la SSU au intervenit pentru a salva 2 pui de pescăruș care, în încercarea de a învăța să zboare, au căzut într-un scoc al clădirii Primăriei de pe bulevardul Victoriei”, a scris Primăria pe Facebook.

După operațiunea de salvare, cei doi pui au fost predați Asociația Prietenii Berzelor Cristian, unde vor fi îngrijiți până când vor putea fi redați mediului natural.

Reprezentanții Primăriei Municipiului Sibiu au remarcat că prezența pescărușilor în zonă este un semn al calității mediului, glumind că păsărilor „le place Sibiul poate mai mult decât marea”.